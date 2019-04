André Marcola Modelo catarinense é o novo garoto-propaganda da marca americana TYMPCE

NEW YORK, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Fundada com base na crença de que o valor do produto pode ir além do primeiro momento, a empresa norte-americana Tympce assina campanha com o modelo catarinense André Marcola, para inspirar e incentivar os mais de 90 mil seguidores que acompanham a vida do influenciador digital na rede social do Instagram.