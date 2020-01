André Portugal é homenageado com o título de Comendador

André é administrador e desde 2002 atua focado em vendas. Formou-se na área pela Universidade de Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, em 2001. A Portugal Corporation , com sede na Praia da Costa, em Vila Velha, atua com negociações de aeronaves, automóveis e embarcações.

A empresa foi reformulada em 2013 para seguir uma nova tendência de mercado: consultoria e intermediações em negociações. O trabalho consiste em auxiliar na tomada de decisão de compra ou venda. Já foram transacionados mais de 3 mil automóveis das linhas Luxo e Premium, mais de 100 aeronaves e mais de 80 embarcações de diversos modelos. Por isso, faz todo sentido seu slogan ser "No céu, na terra e no mar".

Entretenimento com uma venda qualificada e repleta de informações são táticas de mercado que André utiliza bem. A credibilidade transmitida com leveza toma corpo em requisitos básicos exigidos: qualidade, procedências, revisões garantidas, laudo cautelar. "E claro, o menor preço do Brasil", ele garante.

André é especialista em vendas e inovou através da comunicação digital. Uma importante estratégia é utilizar as redes sociais, principalmente o Instagram, onde a Portugal Corporation é pioneira neste tipo de divulgação.

Conta com mais de 336 mil seguidores e pode-se dizer que é o maior alcance de público tendo como frente este formato de negócio. São seguidores e clientes em diversos estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. O sucesso também faz surgir oportunidades de realizar palestras sobre vendas.

Com entretenimento aliado à experiência de 18 anos, o CEO da Portugal Corporation é pura motivação. "Transparência, qualidade, entretenimento e boa comunicação é o que nos impulsiona. Nossos negócios são verificados e certificados. Estamos em constante renovação para apresentar o que há de mais moderno e exclusivo no mercado brasileiro", destaca André Portugal.

EMPRESA DE ASSESSORIA: PLATAFORMA DIGITAL REDES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

WPP: 6298411-1157

EMAIL: CONTATO@DIEGOFILHO.COM.BR

SITE: https://www.diegofilho.com.br/

PERSONAL DIGITAL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078132/FOTO_ANDRE_PORTUGAL_TITULO.jpg?p=original

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078133/FOTO_ANDRE_PORTUGAL_NO_CEU__NA_TERRA__NO_MAR.jpg?p=original

FONTE PLATAFORMA DIGITAL

SOURCE PLATAFORMA DIGITAL