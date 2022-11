Andrea Coscelli, ancien PDG de la CMA britannique, rejoint Keystone en tant que co-responsable de l'Europe

LONDRES et BRUXELLES, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Keystone Strategy LLC (Keystone), une société de conseil auprès des plus grandes entreprises technologiques, des agences gouvernementales et des cabinets d'avocats mondiaux sur la stratégie, l'économie, la technologie et la concurrence, a annoncé aujourd'hui qu'Andrea Coscelli rejoindrait la société en tant qu'associé et co-responsable de la pratique européenne le 3 janvier 2023.

Andrea Coscelli, Partner at Keystone Cristina Caffarra, Partner at Keystone

Dr Coscelli, expert européen de premier plan en matière d'antitrust et d'économie de la concurrence, a été directeur général de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) pendant six ans, jusqu'en juillet dernier. Il codirigera l'expansion européenne du cabinet avec Cristina Caffarra, qui a mis en place les opérations de Keystone en Europe au début de l'année en offrant un service complet de conseil en matière d'antitrust, d'économie et de technologie.

Keystone a été fondé par Greg Richards et le professeur Marco Iansiti en 2003, et est l'un des conseillers les plus réputés au monde dans le secteur de la technologie. Il a acquis une expertise approfondie en traitant des affaires très médiatisées portant spécifiquement sur l'économie numérique. Les affiliés de Keystone sont tous des experts de renom du monde universitaire en matière de transformation numérique, d'innovation, d'économie des plateformes, d'informatique, de gestion stratégique et d'écosystèmes, épaulés par 150 professionnels répartis dans l'ensemble de ses bureaux aux États-Unis et à Londres.

Le Dr Coscelli apporte 25 ans d'expérience en économie de la concurrence. Il a dirigé la CMA entre 2016 et 2022, pendant une période de croissance importante après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Sous sa direction, l'agence a mis en place des capacités pionnières en matière de données et de technologie, aujourd'hui adoptées par d'autres agences de premier plan, et a travaillé sur de nombreuses fusions et affaires antitrust mondiales très médiatisées impliquant des entreprises numériques. Avant de rejoindre la CMA en tant que membre du conseil exécutif en 2013, le Dr Coscelli était directeur de l'économie de la concurrence à l'Ofcom (autorité britannique de régulation des médias et des télécommunications) et associé chez Charles River Associates. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Stanford.

Andrea Coscelli a déclaré : « Je suis impatient de rejoindre Cristina et mes nouveaux collègues chez Keystone. Les agences comme la CMA combinent de plus en plus l'expertise juridique et économique avec des capacités en matière de technologie, de données, d'informatique et de stratégie dans leurs enquêtes dans le secteur numérique. Je pense qu'il est de plus en plus essentiel de combiner une expertise approfondie de l'économie antitrust avec des informations issues de la science des données et une compréhension des stratégies des entreprises. Je pense que l'offre combinée unique de Keystone nous permettra de générer des conseils de haute qualité et très pertinents. »

Cristina Caffarra a déclaré : « Il est passionnant de travailler avec Andrea, un ancien collègue puis le chef d'une agence pionnière, qui a fait avancer les choses plus que la plupart des autres en matière de priorités de mise en œuvre. Andrea et moi partageons la même vision sur la nécessité d'actualiser les conseils traditionnels en matière d'ententes et d'abus de position dominante par l'intégration d'une expertise technologique approfondie et sur le type de conseil le plus pertinent et le plus direct. J'ai hâte de développer ensemble Keystone en Europe. »

Greg Richards, PDG et cofondateur de Keystone, a déclaré : « Pendant une vingtaine d'années, Keystone a été au service de clients dans le monde entier, y compris les plus grandes entreprises technologiques, en les conseillant sur des questions de stratégie, de litige, de réglementation et de politique publique. Aujourd'hui, alors que l'UE et le Royaume-Uni deviennent des forces majeures en matière d'antitrust et de réglementation du secteur numérique, il est temps de se développer et d'apporter l'expertise que nous avons acquise au fil des ans à cette région importante. Nous sommes ravis qu'Andrea ait accepté de nous rejoindre pour être le fer de lance de notre expansion avec Cristina. Andrea a une expérience remarquable en matière de politique de concurrence et nous permettra de porter l'offre de Keystone en Europe à un niveau supérieur. »

Le nouveau bureau de Keystone à Londres sera le siège européen de l'entreprise. Bien que Keystone ait servi d'importants clients issus du secteur des technologies dans le continent européen au cours des dix dernières années, l'expansion de l'équipe à Londres aidera le cabinet à jouer un rôle clé dans les futures questions réglementaires et litigieuses en matière de concurrence, tout en attirant davantage de talents dans l'entreprise.

À propos de Keystone

Keystone est une société de conseil en stratégie, économie et technologie innovante qui se consacre à la mise en œuvre d'idées transformatrices et de solutions de pointe pour les entreprises du classement Fortune Global 500, les principaux cabinets d'avocats et les agences gouvernementales. Elle possède une expertise unique en matière de concurrence, de propriété intellectuelle, de litiges, de fiscalité et de prix de transfert, ainsi que de stratégie et de développement de produits axés sur la technologie, dans tous les secteurs. Cela permet à l'entreprise de créer des stratégies audacieuses qui ont des répercussions considérables pour les entreprises, les consommateurs et les politiques publiques. Keystone a été fondé par M. Richards et le professeur Marco Iansiti, président du conseil d'administration de Keystone et professeur d'administration des affaires David Sarnoff à la Harvard Business School. Keystone compte désormais des centaines d'experts de renom du monde universitaire dans les secteurs de l'économie numérique et de l'innovation, soutenus par plus de 150 professionnels. Outre Londres, le cabinet possède des bureaux à New York, San Francisco, Boston et Seattle. Pour en savoir plus sur Keystone, consultez le site www.keystone.ai .

