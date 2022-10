Andy Warhol, Wayne Gretzky, Tina Turner et d'autres pièces de collection dans la vente aux enchères NFT de Las Vegas

LAS VEGAS, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- EN DIRECT de Las Vegas le 12 octobre 2022, la première vente aux enchères NFT unique en son genre et authentique !

Outlaw NFT Auctions organisera une vente aux enchères en direct avec un commissaire-priseur chevronné, présentant des actifs numériques authentifiés, tous garantis par l'immuabilité de la blockchain. Les enchérisseurs et les spectateurs peuvent participer en direct ou en ligne.

Les sérigraphies de Mick Jagger d'Andy Warhol datant de 1975 et les NFT qui les accompagnent sont présentées dans un lot de la catégorie Arts de la vente aux enchères. Le National Institute of Appraisers a récemment estimé la valeur des originaux entre 100 000 et 120 000 dollars américains pièce, sans les NFT.

La catégorie Souvenirs de la culture populaire propose un lot avec l'un des costumes de tournée les plus emblématiques de l'industrie musicale et le NFT qui l'accompagne. Cette pièce de collection est une robe haute couture Versace vintage portée par Tina Turner, membre du Rock and Roll Hall of Fame, au cours de plusieurs tournées record dans les années 1990. La robe provient de la collection du célèbre styliste des stars, Wayne Scot Lucas.

En 1978, Wayne Gretzky, âgé de 17 ans, a signé un contrat de service personnel avec Nelson Skalbania qui a ouvert la voie à la réussite de l'ancien joueur des Oilers d'Edmonton et des Kings de Los Angeles. Wayne étant mineur au moment de la signature, son père, Walter, a cosigné le contrat. Ce contrat représente le début de l'ascension du Great One vers le statut de légende de la NHL. Dans la catégorie des Pièces de collection sportives, cette version numérique unique du contrat a été authentifiée et sécurisée par la blockchain. Cette pièce de collection NFT unique est également disponible à la vente lors de la vente aux enchères en direct.

Inscrivez-vous pour enchérir en ligne ou en personne et découvrez les pièces de collection rares et les NFT disponibles lors de la vente aux enchères en direct Outlaw NFT Auction sur Outlaw NFT Auction Live from Las Vegas.

Chaque lot sera vendu au plus offrant, quel que soit le prix !

Veuillez contacter : [email protected] ou Brian : 250.718.8105

