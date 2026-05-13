AndzonBio2, l'ALBORADA Drug Discovery Institute de l'Université de Cambridge et Cambridge Enterprise annoncent une collaboration visant à développer des traitements novateurs contre la neuroinflammation

PARIS et CAMBRIDGE, Angleterre, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- AndzonBio2 annonce ce jour la signature d'accords avec l'ALBORADA Drug Discovery Institute (ADDI) de l'Université de Cambridge et Cambridge Enterprise pour soutenir une nouvelle classe de produits thérapeutiques ciblant la neuroinflammation, une cause centrale de multiples maladies neurodégénératives et neurologiques telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et d'autres troubles du système nerveux central (SNC).

Les troubles neurologiques et neurodégénératifs touchent plus de trois milliards de personnes dans le monde, et les traitements de fond efficaces restent limités. De plus en plus de preuves scientifiques montrent que la neuroinflammation est un moteur biologique clé de la progression de la maladie, ce qui en fait une cible émergente importante pour l'innovation thérapeutique.

En vertu de cet accord, les parties combineront l'expertise d'AndzonBio2 en développement précoce de médicaments et de stratégie translationnelle avec les capacités de Cambridge en matière de neurosciences et la plateforme de découverte de médicaments de l'ADDI. Ensemble, ils visent à développer un programme thérapeutique novateur conçu pour moduler les principales voies impliquées dans les processus neuroinflammatoires. Le programme est basé sur une biologie de pointe et représente un domaine émergent d'un intérêt scientifique et commercial important.

Loic Lhuillier, PDG d'AndzonBio2, déclare : « Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration avec l'ADDI à Cambridge. La neuroinflammation est au cœur de nombreuses maladies cérébrales graves et de nouvelles solutions thérapeutiques sont nécessaires de toute urgence. En combinant nos forces complémentaires, nous avons une opportunité unique d'accélérer le développement d'une approche thérapeutique très innovante ayant le potentiel de changer le paysage thérapeutique pour les patients ».

Cambridge Enterprise accorde à AndzonBio2 une option exclusive de licence sur la propriété intellectuelle issue de la collaboration et de développement préclinique et clinique du programme. Le partenariat est structuré de manière à intégrer efficacement la découverte universitaire au développement de médicaments de qualité industrielle, ce qui permet de progresser rapidement vers la désignation des candidats et les futurs essais cliniques.

Le professeur John Skidmore, directeur scientifique de l'ALBORADA Drug Discovery Institute de l'Université de Cambridge, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec AndzonBio2 sur ce projet prometteur. Ce partenariat illustre notre engagement à traduire les neurosciences de pointe en thérapies efficaces. AndzonBio2 apporte une expertise ciblée dans le domaine de la neuroinflammation et du développement de médicaments qui sera déterminante pour faire avancer ce programme prometteur ».

L'accord renforce la mission de Cambridge et de l'ADDI, qui consiste à catalyser l'innovation dans le domaine des neurosciences par le biais de partenariats avec des organisations capables de traduire les découvertes en opportunités thérapeutiques concrètes.

À propos d'AndzonBio2

AndzonBio2 est une société de neurosciences dotée d'un modèle créatif structuré pour transformer efficacement les avancées scientifiques en solutions thérapeutiques ciblant les causes sous-jacentes des maladies neurologiques. La société se concentre stratégiquement sur la neuroinflammation, qui est de plus en plus reconnue comme jouant un rôle critique dans de multiples troubles cérébraux. La société recherche, évalue et intègre les projets européens les plus prometteurs afin de constituer et de faire progresser un portefeuille de premier plan d'actifs trouvant l'équilibre entre les risques et les avantages dans le domaine de la neurologie.

Informations complémentaires : www.andzonbio2.com

À propos de Cambridge Enterprise

Cambridge Enterprise connecte, soutient et permet la transformation de la recherche de Cambridge en un impact mondial. En tant qu'organe d'innovation de l'Université de Cambridge, nous soutenons l'application de la recherche de Cambridge pour créer un impact économique et social de premier plan à l'échelle mondiale. Du développement d'idées à l'investissement, nous apportons le soutien diversifié dont ont besoin les chercheurs, les innovateurs et les équipes talentueuses qui s'attaquent aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

Informations complémentaires : www.enterprise.cam.ac.uk

À propos de l'ALBORADA Drug Discovery Institute

Financé par Alzheimer's Research UK et l'ALBORADA Trust, l'ALBORADA Drug Discovery Institute développe la prochaine génération de traitements pour les maladies qui causent la démence.

L'ALBORADA Drug Discovery Institute (ADDI) de l'Université de Cambridge comble le fossé entre la connaissance approfondie des maladies dans le monde universitaire et les capacités de développement de médicaments de l'industrie pharmaceutique/biotechnologique et des centres d'excellence cliniques. L'ADDI fait partie d'une alliance plus large pour la découverte de médicaments, financée par l'organisation caritative Alzheimer's Research UK et lancée en 2014.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Loic Lhuillier, PhD

Cofondateur et PDG

E - [email protected]

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