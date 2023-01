ANFAVEA: caminhões Volkswagen lideram vendas em 2022

Clientes emplacaram 34.506 caminhões VW, fatia que corresponde a 27,2% do total

Volksbus é vice-líder brasileiro em ônibus: 4.671 chassis e 26,9% do mercado

Números foram divulgados pela Anfavea hoje (6) em São Paulo

SAO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus é a líder de vendas de caminhões em 2022 pelo segundo ano consecutivo, de acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram licenciados 34.506 caminhões VW, o que corresponde a 27,2% do mercado total. Além disso, a montadora comercializou 2.127 unidades do Delivery Express, que se enquadra entre os comerciais leves.

No mercado de ônibus, a montadora com fábrica em Resende (RJ) comemorou a vice-liderança, com 4.671 chassis Volksbus registrados e 26,9% do segmento. A divulgação dos números oficiais aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), durante coletiva de imprensa transmitida ao vivo de São Paulo (SP).

"Esse resultado reflete a combinação acertada de veículos e serviços com um pós-vendas de alta qualidade. Temos mantido ciclos consecutivos de investimentos, expandimos nossa atuação para novos segmentos e reforçamos a oferta nos que já estávamos presentes, sempre atentos à demanda de operação do transportador brasileiro. Isso nos garantiu essa liderança e, para 2023, temos mais de 30 novos caminhões e ônibus focados em eficiência, conforto, segurança e tecnologia para continuar a conquistar o cliente nacional", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

De 2021 e 2025, a empresa terá investido R$ 2 bilhões para lançar novas tecnologias focadas em uma mobilidade mais sustentável, como a propulsão elétrica e a melhoria da eficiência energética com redução de CO2. Também seguirá avançando na digitalização e na conectividade para soluções de transporte cada vez mais modernas e eficientes.

Ao mesmo tempo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus mantém seu radar para oportunidades no exterior, alinhadas a seu plano de internacionalização, e as iniciativas também deram resultados positivos em 2022: a marca exportou cerca de 10 mil unidades no ano, com um crescimento em torno de 15% quando comparado a 2021. Isso representa mais de 30% do volume total enviado pelo mercado brasileiro de caminhões e ônibus ao exterior.

