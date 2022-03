Angara présente DecarbonX - l'utilisation de l'IA pour lutter contre le problème mondial d'encrassement et les émissions de CO2

Angara reçoit une note TRL8+ dans le DNV Report pour le programme DecarbonX qui promet de réduire les émissions de carbone de 400 millions de tonnes par an, soit environ 1 % des émissions mondiales de CO 2 .

HOUSTON, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Angara, une entreprise de technologie basée aux Pays-Bas, utilise la plateforme CERAWeek pour annoncer son nouveau programme de formules intelligentes guidées par l'IA qui résout un problème important avec sa nouvelle technologie innovante.

L'encrassement est un problème récurrent qui afflige depuis des siècles de nombreuses industries à forte émission (comme ceux du raffinage). Étant donné que les effets négatifs de l'encrassement ont été reconnus, la seule approche généralement acceptée est le nettoyage mécanique. Comme cela ne peut être fait que lorsque l'usine est à l'arrêt, cela a une incidence sur le temps de disponibilité de l'établissement et comporte des risques physiques (HSSE) et ne peut être fait qu'avec des intervalles de temps importants. Pire encore, les performances de l'équipement diminuent rapidement, entraînant une perte importante d'efficacité et une augmentation directe de la production de CO 2 .

C'est là qu'entre en jeu la technologie DecarbonX d'Angara.

DecarbonX utilise une technologie propriétaire basée sur l'IA pour déterminer les actions et les calendriers appropriés pour maintenir les échangeurs de chaleur fonctionnant de manière optimale, non seulement tous les 3-5 ans, mais sans interruption. Ceci, associé aux recettes intelligentes exclusives d'Angara et aux objectifs technologiques innovants de décarbonisation pour réduire plus de 400 millions de tonnes d'émissions de CO 2 et réaliser des économies de 50 milliards de dollars par an dans le raffinage du pétrole, de la pétrochimie, et d'autres industries énergivores à l'échelle mondiale.

En plus de nombreux projets pilotes en cours, Angara a déjà mené à bien des projets de grande envergure qui ont non seulement été couronnés de succès, mais qui ont produit des résultats supérieurs pour certains des plus grands acteurs de l'industrie.

La liste des cas réussis d'Angara est renforcée par le rapport DNV qui vient d'être publié et qui a conclu que le programme DecarbonX pourrait atteindre les résultats prévus. C'est ce que démontre le rapport DNV qui attribue à Angara une note de 8+ TRL extrêmement solide.

Selon le directeur de l'exploitation d'Angara, Petra Koselka, l'adoption est une évidence : « Alors que l'industrie se concentre sur des projets à grande échelle pour assurer la transition énergétique, il reste impératif de décarboniser considérablement les actifs existants dès maintenant. » Petra a ajouté, « Nos clients bénéficient d'une réduction substantielle de CO 2 , mais aussi d'un chiffre d'affaires immédiat positif, hors bilan. En outre, compte tenu des récentes préoccupations en matière de sécurité énergétique, il est devenu encore plus important de rendre les actifs plus efficaces sur le plan énergétique et plus résistants au coût du carbone. »

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.decarbonx.tech/ .

À propos d'Angara :

Angara est une entreprise technologique spécialisée dans la décarbonisation, basée aux Pays-Bas, qui aide ses clients de plusieurs industries à forte consommation d'énergie à réduire considérablement leurs émissions et à réaliser des économies grâce à un nettoyage innovant des échangeurs de chaleur et des infrastructures encrassés. Les recettes chimiques intelligentes brevetées d'Angara et son approche de programmation intelligente alimentée par l'IA permettent aux échangeurs de chaleur de fonctionner plus efficacement, de réduire la consommation de carburant, d'améliorer le rendement de la production et de réduire les coûts. Notre technologie offre une solution pratique et commercialement attrayante pour réduire des millions de tonnes d'émissions de CO2. Notre programme est actuellement déployé à grande échelle auprès de clients en Europe, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis.

