Angelina Jolie Marraine de la Premiere Promotion du Programme Guerlain x UNESCO qui Conjugue Entrepreneuriat Feminin et Preservation des Abeilles

Le dernier jour de leur programme, les diplômés ont passé du temps à discuter de leur travail avec la représentante du UNHCR et Muse Guerlain Angelina Jolie. Angelina Jolie a passé vingt ans à travailler sur les réfugiés et les problèmes de conservation et a été témoin de l'impact la destruction de l'environnement sur la sécurité humanitaire et sur les communautés locales. Sa Fondation au Cambodge œuvre pour la conservation de la forêt tropicale et la vie sauvage dans l'aire protégée de Samlot. Elle a financé des écoles pour filles pendant de nombreuses années y compris en Afghanistan et au Kenya et croit fermement au pouvoir d'éducation et de formation des femmes qui peuvent ensuite partager leurs compétences au sein de leurs communautés. Angelina continuera à échanger via des rencontres en ligne avec des apicultrices qui participeront aux futures itérations de la formation, mais qui n'ont pas pu se rendre en France à cette occasion en raison de la pandémie.

Le programme « Women for Bees » donne également lieu à la création d'un réseau international d'apicultrices, partageant leurs connaissances scientifiques et locales sur le rôle crucial des abeilles et de la pollinisation pour la sécurité alimentaire de la planète. Il compte d'ores et déjà des femmes apicultrices originaires de Slovénie, Chine, Russie ou encore d'Éthiopie, et sera étendu sur les 5 prochaines années jusqu'en 2025.

« Nous envisageons un avenir sans abeilles comme relevant de

la science-fiction, mais les populations d'abeilles sont en déclin à l'échelle mondiale, en raison de l'activité humaine. Les implications et projections pour notre sécurité alimentaire, et pour la biodiversité si nous continuons sur cette voie, sont avérées. Lorsque j'ai commencé à collaborer avec Guerlain nous évoquions souvent le sujet des abeilles, puis nous avons récemment concrètement envisagé le lien entre abeilles et émancipation des femmes. Cette fraternité mondiale qui se crée avec ce programme « Women for Bees » en plus de son impact très concret, sont très structurants. » Angelina Jolie

