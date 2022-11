ANGUS ACQUIÈRT EXPRESSION SYSTEMS, LLC

Expression Systems est un important fournisseur de milieux de culture cellulaire innovants, de réactifs moléculaires à base de baculovirus et de lignées cellulaires utilisés dans les thérapies biologiques de pointe

BUFFALO GROVE, Ill. et DAVIS, Californie, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company (« ANGUS » ou « la Société »), un fabricant et distributeur mondial de premier plan d'ingrédients de spécialité pour les marchés des sciences de la vie et industriels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' Expression Systems, LLC (« Expression Systems »), un important fabricant mondial de milieux de culture cellulaire, et de produits et services connexes. ANGUS est une société du portefeuille d'Ardian et de Golden Gate Capital.

Fondée en 1997, l'entreprise Expression Systems se consacre à la fourniture et à l'entretien de la plateforme d'expression du baculovirus en proposant des formulations innovantes de milieux de culture cellulaire, ainsi que des lignées cellulaires, des outils moléculaires, des réactifs et des services contractuels. Expression Systems opère depuis un siège à Davis, en Californie. Elle est conforme aux normes cGMP et certifiée ISO 13485 pour ses activités de fabrication et de recherche.

« L'acquisition d'Expression Systems est une étape importante dans l'expansion de la position de leader d'ANGUS dans les sciences de la vie, au-delà des tampons biologiques, vers les milieux de culture cellulaire spécialisés, une proximité stratégique avec un regroupement élevé des clients et des offres de produits et de services complémentaires », a déclaré David Neuberger, président et directeur général d'ANGUS. « La combinaison d'ANGUS et d'Expression Systems renforce encore notre capacité à offrir de la valeur grâce à des ingrédients et des services cohérents et de haute qualité, essentiels à toutes les phases du bioprocédé, depuis les premiers stades du développement des produits biologiques jusqu'à la production commerciale à grande échelle. »

Expression Systems est un fournisseur indépendant reconnu de milieux de culture cellulaire spécialisés et de produits connexes, qui a fait ses preuves en matière de qualité des produits et d'innovation, grâce à une technologie brevetée. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de vecteurs d'expression de baculovirus (BEVS) et possède une expertise approfondie de l'ensemble du processus, de l'optimisation des gènes à la purification des protéines. Les produits d'Expression Systems sont principalement utilisés par les chercheurs en biologie structurelle et les fabricants de produits biologiques pour produire certains candidats médicaments, des thérapies à base de protéines, des vaccins et des thérapies géniques de manière efficace et rentable.

« Depuis plus de 20 ans, notre famille et nos employés dévoués ont bâti une solide réputation auprès de nos clients grâce à notre expertise technique de renommée mondiale dans la fabrication de milieux et la plateforme d'expression du baculovirus », a déclaré David Hedin, président et directeur général d'Expression Systems. « Lorsque nous avons envisagé l'avenir de notre entreprise, il était clair qu'ANGUS était la société la mieux placée pour offrir de nouvelles opportunités à nos clients actuels et nouveaux, ainsi qu'à nos employés. ANGUS renforcera notre position de fournisseur spécialisé et de premier plan au niveau mondial, axé sur les segments de l'industrie des produits biologiques qui utilisent la plateforme d'expression du baculovirus. »

Achelous Partners, LLC a été le conseiller exclusif en fusions et acquisitions d'Expression Systems, LLC pour cette transaction.

À PROPOS D'ANGUS

ANGUS est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d'ingrédients spécialisés et de consommables destinés aux applications biotechnologiques, pharmaceutiques, grand public et industrielles. La Société innove grâce à ses chimies uniques de nitroalcane, notamment ses additifs multifonctionnels phares AMP™ (aminométhylpropanol) et ses tampons TRIS AMINO™ (trométhamine), qui sont produits dans des usines de fabrication entièrement intégrées et certifiées ISO 9001 aux États-Unis et en Allemagne. ANGUS sert ses clients mondiaux par l'intermédiaire de six centres régionaux d'applications clients situés à Chicago (Illinois), Paris (France), São Paulo (Brésil), Singapour, Shanghai (Chine) et Mumbai (Inde). La Société est détenue par Ardian et Golden Gate Capital, et son siège social est situé à Buffalo Grove, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, consultez angus.com .

