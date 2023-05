ANGUS KÜNDIGT UMBENENNUNG DES UNTERNEHMENS IN „ADVANCION" AN

Der neue Name und die neue Marke spiegeln den strategischen Wandel des Unternehmens zu einem weltweit führenden Hersteller von Spezialinhaltsstoffen für Life Sciences, Körperpflege und andere wichtige Märkte wider

BUFFALO GROVE, Illinois, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company („ANGUS" oder „Unternehmen") hat heute im Rahmen einer umfassenden Rebranding-Initiative des Unternehmens einen neuen Namen und ein neues Logo vorgestellt. Das Unternehmen, das seit mehr als 40 Jahren unter dem Namen ANGUS firmiert, wird seinen Namen in „Advancion" ändern. Der Name Advancion spiegelt den bedeutenden Wandel des Unternehmens zu einem weltweit führenden Hersteller wesentlicher Inhaltsstoffe für die Bereiche Biotechnologie, Pharmazie, Haushalts- und Körperpflege sowie andere verbraucherorientierte und industrielle Märkte wider.

ANGUS announces corporate rebranding, will change name to “Advancion” Logo

„Von der Materialwissenschaft bis zur Molekularbiologie sind wir ein Unternehmen, das auf jahrzehntelanger Präzision und Erfindungsgabe aufbaut. Die hochwertigen, hochreinen Inhaltsstoffe, die wir heute entwickeln und produzieren, helfen den wichtigsten Branchen der Welt, die Herausforderungen von morgen zu meistern", so David Neuberger, Präsident und CEO. „Wir sind dasselbe Unternehmen, die gleichen Eigentümer, das gleiche Führungsteam und das gleiche Team engagierter Mitarbeiter. Die Umstellung auf den Namen und die Marke Advancion wird deutlicher zeigen, wer wir sind und was wir tun: Entwickler und Hersteller von hochwertigen Verbrauchsgütern und Inhaltsstoffen, die dazu beitragen, das Leben zu bereichern und unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt zu verbessern".

ANGUS, ein Portfoliounternehmen von Ardian und Golden Gate Capital, ist einer der weltweit größten Anbieter von Puffersubstanzen für Life Sciences und anderen geschützten chemischen Substanzen. Die Spezialinhaltsstoffe des Unternehmens tragen zur Verbesserung der Produktleistung, Qualität, Konsistenz, Langlebigkeit, Stabilität und anderen wichtigen Eigenschaften in den Rezepturen der Endverwendung bei. Durch die kürzliche Übernahme von Expression Systems produziert ANGUS auch innovative Zellkulturmedienformulierungen, Zelllinien, molekulare Werkzeuge und Reagenzien für wachstumsstarke Biologika-Segmente wie z.B. Zell- und Gentherapien.

Der Übergang des Unternehmens zu dem neuen Namen Advancion und der Markenidentität soll im August 2023 abgeschlossen werden. Zu den ersten Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Marke Advancion gehören ein neues Logodesign, das von der Multifunktionalität und Vielseitigkeit der einzigartigen Inhaltsstoffe des Unternehmens inspiriert ist, und eine frische, moderne Farbpalette. Ein weiterer Schritt ist eine Ressourcenseite auf angus.com/rebranding, die Kunden und Anbietern direkten Zugang zu allen Mitteilungen, Musterdokumenten und häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit der Markenumstellung bietet, sobald diese verfügbar sind.

Über ANGUS:

ANGUS ist ein führender globaler Hersteller und Vermarkter von Spezialinhaltsstoffen und Verbrauchsmaterialien für Biotechnologie, Pharmazie, Verbraucher- und Industrieanwendungen. Das Unternehmen ist innovativ durch seine einzigartigen Nitroalkan-Chemien, einschließlich seiner Flaggschiffe AMP™ (Aminomethylpropanol) multifunktionale Additive und TRIS AMINO™ (Tromethamin) Puffer, die in voll integrierten, ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten in den USA und Deutschland hergestellt werden. ANGUS bedient seine globalen Kunden über sechs regionale Kundenanwendungszentren in Chicago, Illinois; Paris, Frankreich; São Paulo, Brasilien; Singapur; Shanghai, China; und Mumbai, Indien. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz von Ardian und Golden Gate Capital und hat seinen Hauptsitz in Buffalo Grove, Illinois. Weitere Informationen finden Sie auf angus.com.

