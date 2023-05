ANGUS ANNONCE UNE REFONTE DE SON IMAGE DE MARQUE ET CHANGE DE NOM POUR DEVENIR « ADVANCION »

Le nouveau nom et la nouvelle marque reflètent la transformation stratégique de la société en un producteur mondial de premier plan d'ingrédients spécialisés pour les sciences de la vie, les soins personnels et d'autres marchés essentiels

BUFFALO GROVE, Illinois, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- ANGUS Chemical Company (« ANGUS » ou « la société ») a dévoilé aujourd'hui un nouveau nom et un nouveau logo dans le cadre d'une vaste initiative de repositionnement de la société. La société, qui opère sous le nom d'ANGUS depuis plus de 40 ans, changera de nom et s'appellera désormais « Advancion ». Le nom Advancion reflète la transformation importante de la société en un producteur mondial de premier plan d'ingrédients essentiels pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les produits d'hygiène et d'entretien, ainsi que d'autres marchés industriels et de consommation.

« De la science des matériaux à la biologie moléculaire, nous sommes une entreprise fondée sur des dizaines d'années de précision et d'ingéniosité. Les ingrédients de haute qualité et de grande pureté que nous développons et produisons aujourd'hui aident les industries les plus essentielles du monde à relever les nouveaux défis de demain, a déclaré David Neuberger, PDG de la société. Nous sommes la même entreprise, la même propriété, la même direction et la même équipe d'employés dévoués. Notre transition vers le nom et la marque Advancion représentera plus clairement qui nous sommes et ce que nous faisons : un concepteur et un producteur de consommables et d'ingrédients à haute valeur ajoutée qui aide à enrichir les vies et permet à nos clients de faire avancer le monde. »

ANGUS, société de portefeuille d'Ardian et de Golden Gate Capital, est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de tampons pour les sciences de la vie et d'autres composants chimiques exclusifs. Les ingrédients spécialisés de la société contribuent à améliorer la performance, la qualité, la cohérence, la durabilité, la stabilité et d'autres attributs importants des formulations d'utilisation finale. Grâce à sa récente acquisition d'Expression Systems, ANGUS produit également des formulations innovantes de milieux de culture cellulaire, des lignées cellulaires, des outils moléculaires et des réactifs destinés aux segments biologiques à forte croissance, notamment les thérapies cellulaires et géniques.

La transition de la Société vers le nouveau nom et la nouvelle identité de marque Advancion devrait être achevée en août 2023. Les premiers éléments de l'évolution de la marque Advancion comprennent un nouveau logo qui s'inspire de la multifonctionnalité et de la polyvalence des ingrédients uniques de la société, ainsi qu'une palette de couleurs fraîches et modernes. En outre, une page de ressources sur le changement de marque est disponible à l'adresse angus.com/rebranding pour permettre aux clients et aux fournisseurs d'accéder directement à toutes les communications, à tous les documents types et à la foire aux questions relative à la transition de la marque, une fois qu'ils seront disponibles.

À PROPOS D'ANGUS

ANGUS est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d'ingrédients spécialisés et de consommables destinés aux applications biotechnologiques, pharmaceutiques, grand public et industrielles. La Société innove grâce à ses chimies uniques de nitroalcane, notamment ses additifs multifonctionnels phares AMP™ (aminométhylpropanol) et ses tampons TRIS AMINO™ (trométhamine), qui sont produits dans des usines de fabrication entièrement intégrées et certifiées ISO 9001 aux États-Unis et en Allemagne. ANGUS sert ses clients mondiaux par l'intermédiaire de six centres régionaux d'applications clients situés à Chicago (Illinois), Paris (France), São Paulo (Brésil), Singapour, Shanghai (Chine) et Mumbai (Inde). La Société est détenue par Ardian et Golden Gate Capital, et son siège social est situé à Buffalo Grove, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, consultez angus.com .

