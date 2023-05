ANGUS ANUNCIA REBRANDING CORPORATIVO E MUDARÁ O NOME PARA "ADVANCION"

Novo nome e marca refletem a transformação estratégica da empresa em um produtor líder global de ingredientes especializados para Ciências da Vida, cuidados pessoais e outros mercados essenciais

BUFFALO GROVE, Illinois, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A ANGUS Chemical Company (" ANGUS" ou "Company") revelou hoje um novo nome e logotipo como parte de uma extensa iniciativa de reformulação da marca corporativa. A empresa, que opera como ANGUS há mais de 40 anos, reformulará a marca e mudará seu nome para "Advancion". O nome Advancion reflete a transformação significativa da empresa em um produtor líder global de ingredientes essenciais para os setores de biotecnologia, farmacêutico, higiene pessoal e doméstica e outros mercados industriais e voltados para o consumidor.

"Da ciência dos materiais à biologia molecular, somos uma empresa construída com base em décadas de precisão e engenhosidade. Os ingredientes de alta qualidade e alta pureza que desenvolvemos e produzimos hoje estão ajudando os setores mais essenciais do mundo a enfrentar os desafios emergentes do futuro", disse David Neuberger, presidente e CEO. "Somos a mesma organização, propriedade, liderança e equipe de funcionários dedicados. Nossa transição para o nome e marca Advancion representará mais claramente quem somos e o que fazemos — um designer e produtor de consumíveis e ingredientes de alto valor que ajuda a enriquecer vidas e permitem que nossos clientes avancem o mundo".

A ANGUS, uma empresa do portfólio da Ardian e da Golden Gate Capital, é uma das maiores fornecedoras mundiais de buffers de Ciências da Vida e outros produtos químicos proprietários. Os ingredientes especiais da empresa ajudam a melhorar o desempenho, a qualidade, a consistência, a durabilidade, a estabilidade e outros atributos importantes em formulações de uso final. Por meio de sua recente aquisição da Expression Systems, a ANGUS também produz formulações inovadoras de mídia de cultura celular, linhas celulares, ferramentas moleculares e reagentes que atendem a segmentos biológicos de alto crescimento, incluindo terapias celulares e genéticas.

A transição da empresa para o novo nome e identidade da marca Advancion está marcada para ser concluída em agosto de 2023 Os elementos iniciais da evolução da marca Advancion incluem um novo design de logotipo inspirado na multifuncionalidade e versatilidade dos ingredientes exclusivos da empresa e uma paleta de cores fresca e moderna. Além disso, uma página de recursos de reformulação da marca está disponível no site angus.com/rebranding para oferecer aos clientes e fornecedores acesso direto a todas as comunicações, exemplos de documentos e perguntas frequentes relacionadas à transição da marca, assim que estiverem disponíveis.

SOBRE A ANGUS

A ANGUS é uma fabricante e comerciante líder global de ingredientes e consumíveis especializados para aplicações biotecnológicas, farmacêuticas, de consumo e industriais. A empresa inova por meio de seus produtos químicos exclusivos de nitroalcano, incluindo seus principais aditivos multifuncionais AMP™ (aminometil propanol) e buffers TRIS AMINO™ (trometamina), produzidos em instalações de fabricação certificadas ISO 9001 totalmente integradas nos Estados Unidos e na Alemanha. A ANGUS atende seus clientes globais por meio de seis Centros de Aplicação de Clientes regionais localizados em Chicago, Illinois; Paris, França; São Paulo, Brasil; Cingapura; Xangai, China; e Mumbai, na Índia. A empresa é de propriedade privada da Ardian e da Golden Gate Capital, e está sediada em Buffalo Grove, Illinois. Para mais informações, acesse angus.com.

