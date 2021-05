-Animoca Brands amplía capital de 88.888.888 dólares estadounidenses basado en la valoración de 1.000 millones de dólares estadounidenses

Animoca Brands, centrada en NFT, es el unicornio más nuevo de la industria tecnológica

HONG KONG, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Animoca Brands , la compañía que está entregando derechos de propiedad digital a los jugadores a través de NFTs, anunció hoy que ha completado una ampliación de capital de 88.888.888 dólares estadounidenses (unos 113.500.000 dólares australianos) a un precio por acción de 1.100 dólares australianos basado en una valoración de 1.000 millones de dólares estadounidenses (unos 1.280 millones de dólares australianos).

Los inversores en la ronda incluyeron Kingsway Capital, RIT Capital Partners (anteriormente Rothschild Investment Trust), HashKey Fintech Investment Fund, AppWorks Fund, LCV Fund, Huobi, Octava, Ellerston Capital, Perennial, Axia Infinity Ventures, SNZ, Liberty City Ventures, Metapurse y otros inversores prominentes.

La financiación es un hito estratégico que posiciona a Animoca Brands para un mayor crecimiento agresivo, ya que continúa aportando derechos de propiedad digital a los videojugadores mediante el uso de blockchain y tokens no fungibles (NFTs), lo que permite potentes beneficios como capacidades de juego para ganar e interoperabilidad de activos digitales.

El nuevo capital también se utilizará para financiar nuevas adquisiciones, desarrollar nuevos productos, seguir realizando inversiones estratégicas y obtener licencias adicionales para propiedades intelectuales populares para consolidar el liderazgo de Animoca Brands y el de sus diversas filiales en NFT y espacios de juego.

Tras el éxito de sus títulos de juegos blockchain, incluyendo F1® Delta Time,The Sandbox, y MotoGP™ Ignition , además de los lanzamientos de sus tokens asociados, incluyendo REVV y SAND, Animoca Brands ha emergido como una fuerza líder en el campo de blockchain, NFTs y juegos, habiendo hecho inversiones de gran éxito en Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity, y muchos otros.

Con el reciente lanzamiento de los tokens GAMEE, TOWER, y LMT , Animoca Brands está siguiendo el uso de recompensas basadas en blockchain en el juego, creando nuevas formas innovadoras de monetizar videojuegos, un mercado estimado en 179.700 millones de dólares estadounidenses en 2020 (fuente: IDC, 2020).

Para conmemorar el logro de su estatus de unicornio, Animoca Brands está emitiendo un NFT a inversores, socios clave y partidarios que ayudaron a hacer posible este momento.

Comentario de la dirección

Yat Siu, cofundador y presidente de Animoca Brands, comentó: "Nos sentimos profundamente honrados de haber asegurado Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial y otros inversores estratégicos que comparten nuestra visión para los NFT que redefinen los derechos de capital y propiedad online. Esta ampliación estratégica de capital establece firmemente a Animoca Brands como una de las empresas líderes y más valiosas en el espacio NFT, no sólo en Asia sino a nivel mundial".

Manuel Stotz, fundador y consejero delegado de Kingsway, dijo: "Después de haber pasado casi una década invirtiendo en mercados emergentes y fronterizos, tenemos experiencia de primera mano del poder de las tecnologías disruptivas. La aparición de los derechos de propiedad digital, ya sea a través de Bitcoin o NFTs, es quizás la mayor oportunidad de inclusión financiera para los consumidores de mercados fronterizos y emergentes de fondo de ~3 mil millones, así como una oportunidad para una Internet global más descentralizada y, por lo tanto, más equitativa. Estamos orgullosos de apoyar a Yat y su talentoso equipo de Animoca Brands para hacer realidad esta visión y nos sentimos honrados de coinvertir junto con una lista de inversores globales de clase mundial".

Ashok Jacob, el presidente ejecutivo y gerente de cartera de Ellerston Capital, dijo: "Yat puede explicar su visión sucintamente y ha demostrado una extraordinaria capacidad de ejecución. A través de una combinación de verdadera propiedad de activos digitales y recompensando a los usuarios por participar en actividades que aumentan el valor de una red, la web 3.0 promueve un modelo económico mucho más equitativo y una estructura de incentivos para Internet. Animoca Brands está a la vanguardia de iniciar esta evolución que conducirá a una explosión de la economía digital y flujos más equitativos de dinero y poder en la red".

Deng Chao, consejero delegado de HashKey Group, comentó: "Siempre mantuvimos que los juegos serían uno de los primeros adoptantes masivos de blockchain, y Animoca Brands es sin duda el mejor cambiador de juego en este campo. Como una compañía de juegos centrada en blockchain, no sólo tiene una comprensión profunda de los juegos de blockchain y NFTs, sino también fuertes habilidades de desarrollo en los juegos tradicionales. Con sus muchos logros y marcas, Animoca Brands está redefiniendo los derechos de propiedad de los jugadores y allanando el camino hacia una nueva era para los juegos. Estamos encantados de ser un inversor en Animoca Brands, y juntos esperamos agregar valor al sector de los juegos blockchain".

Detalles de la ampliación de capital

Animoca Brands ha celebrado y completado acuerdos de suscripción con varios inversores institucionales y profesionales ("Inversores") para recaudar un total de 88.888.888 dólares estadounidenses (aproximadamente 113.500.000 dólares australianos) a través de la emisión de 93,4 millones de nuevas acciones ordinarias totalmente pagadas de Animoca Brands a un precio de suscripción de 1,10 dólares australianos por acción. El aumento se llevó a cabo sobre la base de una valoración de Animoca Brands de 1.000 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.280 millones de dólares australianos).

El asesor corporativo de Animoca Brands, Simon Doherty, de Taylor Collison y Everest Ventures Group, asesoró y ayudó con esta ampliación de capital.

Acerca de Animoca Brands

Animoca Brands, posicionada en la lista Financial Times de High Growth Companies Asia-Pacific 2021, es un líder en entretenimiento digital, blockchain, gamificación e inteligencia artificial. Animoca Brands desarrolla y publica una amplia cartera de productos incluyendo REVV token y SAND token; juegos originales incluyendo The Sandbox, Crazy Kings, y Crazy Defense Heroes; y productos que utilizan propiedades intelectuales populares como Fórmula 1®, Marvel, WWE, Power Rangers, MotoGP™ y Doraemon. La cartera de inversiones y asociaciones blockchain de Animoca Brands incluye Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties y NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski y Alien Worlds. Sus filiales incluyen The Sandbox, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl y Lympo. Para obtener más información, visite www.animocabrands.com o siga a Animoca Brands en Facebook o Twitter.

