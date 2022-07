ANIPLEX:WITCH ON THE HOLY NIGHT REMASTER PRÓXIMAMENTE PARA AUDIENCIAS DE HABLA INGLESA

TOKIO, 4 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Por primera vez en la historia, la novela visual favorita de los fans de TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT, llega al público de habla inglesa de Aniplex.Inc. Desde el abrumador éxito de Fate/Grand Order (lanzado en Estados Unidos en 2017), el interés en el enfoque único de TYPE-MOON para contar historias y el formato de novela visual se ha disparado, creando una enorme demanda de las obras de la mente creativa más famosa de TYPE-MOON. Kinoko Nasu (Fate/stay night, Tsukihime, Fate/Grand Order). Ahora, en respuesta a esa increíble demanda de los fans de las propiedades de TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT recibirá una remasterización con voz completa tanto en Nintendo Switch™ como en PlayStation®4.