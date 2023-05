ANITTA BRINGT BRASILIANISCHES FLAIR IN DIE DIESJÄHRIGE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW VON PEPSI®

– WIE PEPSI JETZT BEKANNT GAB, WIRD DIE PREISGEKRÖNTE POPSENSATION NEBEN AFROBEATS-STAR BURNA BOY BEI DER JÄHRLICHEN KICK OFF SHOW FÜR STIMMUNG SORGEN –

NEW YORK, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow – Pepsi® und die UEFA freuen sich bekannt zu geben, dass der brasilianische Weltstar Anitta am 10. Juni Co-Headlinerin der von Pepsi präsentierten UEFA Champions League Final Kick Off Show 2023 sein wird. Gemeinsam mit GRAMMY-Preisträger Burna Boy wird die Popsängerin beim größten jährlichen Sportereignis der Welt für ein unvergessliches Entertainment-Erlebnis sorgen.

Nach einem Rekordjahr, zu dessen Höhepunkten die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „Versions Of Me" und eine Grammy-Nominierung als „Beste neue Künstlerin" zählten, wird die „Envolver"-Sensation ihren unwiderstehlichen energiegeladenen Sound ins Istanbuler Atatürk-Olympiastadion bringen und vor vielen Millionen Fans in aller Welt präsentieren, nur wenige Minuten vor Beginn des größten Ereignisses im Vereinsfußball.

Um die Werbetrommel für die mit Spannung erwartete Show zu rühren, hat Pepsi einen mitreißenden Kurzfilm mit dem Titel "The Prep" veröffentlicht, der Anitta und Burna Boy im klassischen Pepsi-Stil zusammenbringt. In dem Film hören wir Burna Boys „It's Plenty" und Anittas „Envolver", während die beiden Stars sich in ihren jeweiligen Fußball-Umkleideräumen auf die Kick Off Show vorbereiten, bevor sie den legendären Tunnel der UEFA Champions League betreten und dann nebeneinander in die aufregende Atmosphäre des ausverkauften Stadions eintauchen.

Anitta äußerte sich begeistert: „Ich freue mich riesig, dass die Nachricht endlich raus ist! Ich kann es kaum erwarten, bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show von Pepsi aufzutreten und neben Burna Boy als Co-Headliner auf der Bühne zu stehen. Wir werden den Fans im Stadion und auf der ganzen Welt eine unvergessliche Show bieten, also schaltet am 10. Juni ein – lasst es euch nicht entgehen!"

Zum ersten Mal überhaupt gibt Pepsi auch den Fans die fantastische Chance, Teil der atemberaubenden Aufführung zu sein, und zwar über die #PepsiKickOffShow-Challenge, die im März anlief – die Fans wurden aufgerufen, ihre Ballfertigkeit und ihr Tanztalent unter Beweis zu stellen. Das Video gibt es hier.

Gustavo Reyna, Senior Director of Global Marketing bei Pepsi, erklärte: „Wir sind stolz darauf, jedes Jahr mit den größten und aufregendsten Namen der Musikbranche zusammenzuarbeiten, um Fans in aller Welt erstklassige Unterhaltung zu bieten. Die UEFA Champions League Final Kick Off Show 2023 von Pepsi vereint die globalen Superstars Anitta und Burna Boy auf der Bühne – zwei Künstler, die unsere „Thirsty For More"-Philosophie verkörpern, die den Lebensdurst der Menschen feiert. Und wir freuen uns riesig darüber, dass Fans über die #PepsiKickOffShow-Challenge aktiv an dieser unvergesslichen Show mitwirken können. Das wird ein wirklich fantastisches Schauspiel!"

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein fügte hinzu: „Die diesjährige Show dürfte wirklich unvergesslich werden, angesichts der fabelhaften Stars, die vor dem Endspiel der UEFA Champions League Final in Istanbul ins Rampenlicht treten werden. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Pepsi, die es uns ermöglicht, unseren Fans noch spannendere Unterhaltung zu bieten. Wir freuen uns darauf, die diesjährige UEFA Champions League Kick Off Show von Pepsi mit allen teilen zu können."

Dies ist das siebte Jahr, in dem Pepsi und die UEFA das Champions-League-Endspiel mit einer epischen Musikdarbietung feiern, die die aufregendsten Künstler der Welt präsentiert und Fußball- und Musikfans mit unvergesslichem Entertainment begeistert. Die Kick Off Show von Pepsi wird in über 200 Ländern und Gebieten weltweit ausgestrahlt, nur wenige Minuten vor Beginn der wichtigsten Begegnung im Kalender des Vereinsfußballs; das Konzert verkörpert die globale Pepsi-Kampagne „Thirsty For More".

Fans können sich die Kick Off Show über ihren lokalen Sender und über die offiziellen YouTube - und TikTok -Kanäle der UEFA ansehen. Ein weiterer Special Guest wird im Vorfeld des Finales bekannt gegeben – Grund genug für alle Fans, sich auf dem Laufenden zu halten und Pepsi auf Instagram , Twitter und Facebook zu folgen.

#PEPSIKICKOFFSHOW

Über die UEFA Champions League Final Kick Off Show von Pepsi

Seit 2016 bringt Pepsi jedes Jahr globale Live-Musiktalente zum meistgesehenen jährlichen Sportereignis der Welt und hat das Finale der UEFA Champions League zu einer wirklich globalen Unterhaltungsplattform entwickelt. Bei der diesjährigen Show wird der mit Platin ausgezeichnete Sänger, Songwriter und Produzenten Burna Boy die Fans begeistern, der nach einem Rekordjahr und der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums „Love, Damini" seine Songs präsentieren wird. Pepsi hat eine reiche Tradition im Fußball-Entertainment und setzt sich seit Langem für die frischesten globalen Talente ein – sowohl auf als auch neben dem Platz. Wer also wäre besser geeignet als der Grammy-Preisträger Burna Boy, um als Co-Headliner der Pepsi Kick Off Show vor dem Endspiel der UEFA Champions League aufzutreten? Der größte nigerianische Künstler unserer Generation.

Über PepsiCo

Verbraucher in über 200 Ländern und Gebieten in aller Welt genießen mehr als eine Milliarde Mal am Tag Produkte von PepsiCo. Im Jahr 2022 erzielte PepsiCo einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, dank eines Portfolios an Getränken und Convenience-Foods, das die Marken Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream umfasst. PepsiCo bietet eine breite Auswahl an schmackhaften Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die geschätzte jährliche Einzelhandelsumsätze von jeweils über 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaften.

PepsiCo hat es sich zum Ziel gesetzt, der globale Marktführer für Getränke und Convenience-Foods zu werden, mithilfe seiner Strategie pep+ (PepsiCo Positiv). pep+ steht für die strategische Rundum-Transformation des Unternehmens: Wir rücken Nachhaltigkeit und Humankapital in den Mittelpunkt unserer Wert- und Wachstumsschöpfung, indem wir die Grenzen unserer Umwelt achten und zu positiven Veränderungen für unseren Planeten und seine Menschen inspirieren. Weitere Information finden Sie auf www.pepsico.com und unter @PepsiCo auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Über Anitta

Seit ihrem Durchbruch in Brasilien vor sechs Jahren ist der Grammy-nominierte globale Superstar Anitta zur führenden Vertreterin einer neuen Generation der lateinamerikanischen Musikszene geworden. Als größter weiblicher Popstar aus Brasilien hat die Sängerin inzwischen 64 Millionen Follower auf Instagram und fast 17 Millionen Abonnenten auf YouTube, ihre Beiträge wurden bisher sechs Milliarden Mal aufgerufen. Vor Kurzem wurde Anitta erstmals in der Kategorie „Beste neue Künstlerin" für einen Grammy nominiert und von Billboard in die Liste der 15 weltweit einflussreichsten Musiker in den sozialen Medien aufgenommen.

Anittas erste Single des Jahres 2022, „Boys Don't Cry", wurde zum erfolgreichsten Solodebüt eines brasilianischen Popstars in der Geschichte der globalen Spotify-Chart und erreichte in 19 Ländern die Nr. 1 auf iTunes – ein neuer Rekord für Anitta. Im April 2022 veröffentlichte sie auch ihr jüngstes Album „Versions of Me". Die 15 Songs wurden auf Spanisch, Englisch und Portugiesisch eingespielt; das Album hält den Rekord für die beste Streaming-Woche eines brasilianischen Stars auf Spotify. Inzwischen wurde es auf Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Im August veröffentlichte die Sängerin ihre mit Spannung erwartete Single „Lobby" mit Missy Elliott; das Musikvideo für den Song wurde auf YouTube bisher über 11 Millionen Mal aufgerufen. Im Sommer 2022 gewann sie einen MTV Music Video Award® in der Kategorie „Beste lateinamerikanische Musik" für „Envolver" und schrieb damit erneut Geschichte – mit ihrem zweiten Guinness-Weltrekord als erste brasilianische Solokünstlerin, die mit dem Award ausgezeichnet wurde. Der Preis wurde im Anschluss an eine mitreißende Performance von Anitta verliehen, die mit „Envolver" ihr VMA-Debüt feierte.

Im April 2021 veröffentlichte Anitta den Hit „Girl From Rio", ihre erste Single, die in den USA die Radio Top 40 erreichte. Zuvor hatte sie „Fuego" mit DJ Snake und Sean Paul, „Loco" und „Me Gusta" mit Cardi B und Myke Towers herausgebraucht, einer ihrer bisher größten Hits mit über 350 Millionen Streams. Zusammengenommen wurden diese Tracks über eine Milliarde Mal gestreamt, bevor das Album überhaupt veröffentlicht wurde. Ende 2021 kam „Envolver" heraus, das die Nr. 1 in der Global Spotify 200 Chart erreichte und zum ersten Guinness-Weltrekord für Anitta führte: als erste „lateinamerikanische Solokünstlerin, die in der globalen Spotify-Chart die Nummer 1 erreichte."

Im Juli 2013 veröffentlichte sie ihr erstes Album „Anitta" mit 14 neuen Songs, die sie zumeist selbst geschrieben hatte. Anittas zweites Album „Ritmo Perfeito" kam im Juli 2014 heraus, gefolgt von ihrem dritten Album „Bang" im Jahr 2016. Das vierte Album „Kisses" wurde im April 2019 veröffentlicht – es war Anittas erstes dreisprachiges Album mit Songs auf Spanisch, Portugiesisch und Englisch. „Kisses" wurde bei den Latin GRAMMY® Awards 2019 für die Kategorie „Bestes urbanes Album" nominiert. Ebenfalls im Jahr 2019 gewann sie bei den Latin AMAs den Titel „Beste Künstlerin". Von 2014 an wurde Anitta fünf Jahre lang in Folge bei den MTV Europe Music Awards als „Bester brasilianischer Act" ausgezeichnet.

