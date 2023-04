Aniversário de 3 anos do App Ultragaz tem desconto para quem deseja economizar no preço do gás de cozinha

Promoção celebra o sucesso do App Ultragaz, que completa três anos neste mês. Consumidores terão 15 reais de desconto nas compras realizadas exclusivamente pelo aplicativo, entre os dias 26 e 29 de abril

SÃO PAULO, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No mês de abril, o App Ultragaz celebra três anos de lançamento e o presente será para quem mais contribuiu para o sucesso da plataforma: os clientes Ultragaz. E para a comemoração dessa data especial, a Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, vai oferecer 15 reais de desconto na recarga dos botijões de 13kg.

A promoção começa no dia 26 e vai até 29 de abril, para os pedidos de recarga dos botijões de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) realizados exclusivamente pelo App Ultragaz. Durante a ação cada cliente poderá fazer um pedido com até 2 (duas) recargas para o botijão de 13 Kgs do gás de cozinha. Os clientes que quiserem aproveitar poderão utilizar dinheiro, débito e crédito, como formas de pagamento.

O App Ultragaz foi idealizado no início da pandemia da Covid-19, para aproximar ainda mais a Ultragaz das 11 milhões de famílias e quase 60 mil empresas brasileiras que são clientes da marca, onde estiverem e a qualquer momento. O canal é um complemento às quase 6 mil revendas espalhadas por todo o País e outros canais como o Whatsapp. Há três anos no mercado, o aplicativo já conquistou cerca de 3,8 milhões de downloads.

De acordo com Cristina Aparecida Vasques Tartaglia, gerente de venda eatendimento da Ultragaz, o app adicionou mais um canal para que os clientes possam solicitar serviços inovadores, com segurança e eficiência, onde e quando precisarem. "O App Ultragaz é um resultado importante do nosso propósito de somar energias para mudar a vida das pessoas. Isso porque temos a experiência do cliente como centro do nosso negócio e, por isso, vamos comemorar esse marco da companhia com uma super oferta para prestigiar a nossa maior prioridade, que é o consumidor Ultragaz" afirma a executiva.

Para usufruir dos benefícios é simples: basta adicionar o produto ao carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida para as praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.

SERVIÇO

O que: promoção especial em comemoração ao aniversário de três anos do App Ultragaz

Data: de 26 a 29 de abril de 2023

Onde: exclusivamente para compras realizadas no App Ultragaz

Para quem: clientes da companhia que moram nas cidades atendidas pelo App Ultragaz;

Desconto: 15 reais de desconto na recarga do botijão de gás de cozinha no período da promoção, limitada a até duas recargas por cliente

Formas de pagamento: dinheiro, crédito e débito

FONTE Ultragaz

SOURCE Ultragaz