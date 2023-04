Anmeldungen für das erste Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping ab sofort geöffnet

Cycling · Encountering | Stellen Sie sich der Herausforderung beim Radrennen und erleben Sie eindrucksvolle Momente

PEKING, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde die Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping mit einer Pressekonferenz in der Future Science City des Changping-Distrikts in Peking eröffnet, auf der bekannt gegeben wurde, dass die Anmeldung geöffnet ist und relevante Informationen wie die Streckenkarten, der Zeitplan und das Anmeldeverfahren veröffentlicht wurden. Es ist das erste Mal, dass die Vuelta, ein Straßenradrennen mit einer fast hundertjährigen Geschichte, in China stattfindet. Das ursprüngliche Wesen des Wettbewerbs wird in Changping, Peking, präsentiert und die Welt kann den einzigartigen Charme der Veranstaltung miterleben.

Das erste Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping steht unter dem Motto „Cycling and Encountering" (Radfahren und Begegnungen), was bedeutet, dass die Menschen durch das Radfahren den Mut finden können, sich selbst herauszufordern und Grenzen zu überschreiten, sich körperlich und geistig in der Natur zu entspannen, die Bedeutung der Nachhaltigkeit zu erkennen, sich selbst zu verbessern und eine bessere Zukunft zu schaffen.

Höhepunkte des Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping

Das Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping findet am 17. und 18. Juni 2023 statt. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden vier verschiedene Veranstaltungen stattfinden: Rundstreckenrennen, Mannschaftszeitfahren, Family Fun Ride und Straßenrennen, die den Bedürfnissen verschiedener Gruppen gerecht werden können. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt: Legend Group und Amateur Group. Gemäß den Bestimmungen der Chinese Cycling Association wird die Veranstaltung mit Zeitmessung und Wertung durchgeführt, und die Finisher erhalten nach dem Wettbewerb eine Medaille.

Das Rundstreckenrennen, das Mannschaftszeitfahren und der Family Fun Ride, die am 17. Juni stattfinden, sind für die Amateur Group bestimmt und stehen der Öffentlichkeit zur Anmeldung offen. Das Rundstreckenrennen und das Mannschaftszeitfahren sind 5-Kilometer-Rundenrennen mit 5 Runden und insgesamt 26,2 Kilometern; das Family Fun Ride ist ein Rundenrennen mit insgesamt 5 Kilometern, das innerhalb von 1 Stunde absolviert werden muss. Die Start- und Zielpunkte befinden sich im Future Science City Sports Center im Changping-Distrikt sowie in der Future Science City East Road, der Yingcai North Second Street, der Future Science City Road und der Future Science City Avenue. Die Radstrecke der Future Science City ist eine geräumige Straße mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung, die über zwei ikonische Brücken führt, auf denen die Teilnehmer die belebende Stadtlandschaft genießen können.

Das Straßenrennen am 18. Juni ist ein 102,5-Kilometer-Rennen mit einer 7-Kilometer-Ehrenrunde und einer 95,5-Kilometer-Rennrunde. Der Schwierigkeitsgrad der Strecke ist mittelschwer und der Start- und Zielpunkt befindet sich ebenfalls im Future Science City Sports Center. Die Strecke führt durch das Ming Tombs Reservoir im Changping-Distrikt, wo die Teilnehmer einmal im Jahr die Gelegenheit haben, über den Staudamm zu fahren. Und sie führt an den Ming Tombs vorbei, die sowohl zum Weltkulturerbe als auch zur nationalen Touristenattraktion mit der Kennzeichnung 5A zählen. Es ist erwähnenswert, dass die Wangbai Road zum ersten Mal für Radfahrer geöffnet wurde, damit diese die Landschaft des Tals genießen können. Gleichzeitig wurde der Wenyu River Greenway in die Strecke integriert, wo sich die Radfahrer im Schatten der Bäume entspannen und auf den Endspurt vorbereiten können. Die Gesamtstrecke verbindet alte und moderne Kultur- und Naturlandschaften und macht das Radfahren zu einem besonderen Erlebnis.

Das Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping wird auf einer vollständig gesperrten Strecke ausgetragen, um die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten. Gleichzeitig werden umfassende Dienstleistungen und Unterstützung angeboten. Damit die Radfahrer den Wettbewerb genießen können und sicher sind, werden zum Beispiel ein Fahrradkontrollbereich, ein Reparaturbereich und ein Waschplatz eingerichtet. Außerdem wird es einen Balance-Bike-Bereich für Kinder geben, wo sie auf unterhaltsame Weise das Radfahren erlernen und genießen können. Während der Veranstaltung werden den Teilnehmern und Besuchern auch Aufführungen geboten, die ihr Wochenende bereichern werden.

Derzeit ist die Anmeldung zum Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping geöffnet. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Website: http://www.lvbeijingtour.com/

