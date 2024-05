ANNEMARIE BÖRLIND ouvre la voie dans le changement de paradigme cosmétique de la Chine avec le lancement de la série NatuCollagen végétalienne lors de la China Beauty Expo à Shanghai, 2024

SHANGHAI, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- ANNEMARIE BÖRLIND, la célèbre marque allemande de soins biologiques de la peau, est ravie d'annoncer le lancement de sa série NatuCollagen innovante avec du collagène végétalien en Chine.

Pendant longtemps, les tests zoologiques obligatoires pour les cosmétiques ont constitué un obstacle pour les marques de beauté éthiques, les empêchant d'entrer sur ce marché. Cependant, de récents changements réglementaires ont ouvert la voie à ces marques pour répondre au désir croissant des consommateurs de consommer de manière éthique.

ANNEMARIE BÖRLIND profite maintenant de l'occasion pour dévoiler une gamme de soins de la peau révolutionnaire adaptée aux exigences du consommateur moderne et conscient.

NatuCollagen est une série pionnière de soins de la peau qui s'appuie sur le collagène à base de plantes pour fournir une solution naturelle pour maintenir la peau jeune et radieuse. Le collagène végétalien, l'ingrédient clé et une tendance croissante dans les soins de la peau, éthique et respectueux de l'environnement. ANNEMARIE BÖRLIND mène la charge.

« Nous sommes ravis de présenter notre série NatuCollagen au marché chinois dynamique et conscient, a déclaré Nicolas Lindner, co-PDG d'ANNEMARIE BÖRLIND. « Cette ligne innovante reflète nos valeurs fondamentales de durabilité, d'éthique et de beauté naturelle. Depuis le début de notre fondation, nous croyons que la beauté ne devrait pas se faire au détriment de la santé de notre planète, et nous sommes fiers d'offrir une alternative au collagène végétalien qui s'aligne sur la mission de notre marque. »

La série NatuCollagen sera exclusivement disponible sur son magasin phare Tmall à partir de juin 2024. Les consommateurs auront la possibilité de découvrir l'avenir des soins de la peau grâce à des promotions et des offres exclusives.

À propos d'ANNEMARIE BÖRLIND :

Basée dans la forêt noire en Allemagne, la société familiale Börlind a été fondée en 1959. L'entreprise est désormais dirigée par ses frères et sœurs Nicolas et Alicia Lindner, la troisième génération. Börlind a toujours fermement ancré la durabilité dans sa philosophie d'entreprise et s'engage dans l'approvisionnement durable. La marque associe le meilleur de la nature à la science de pointe pour créer des produits très efficaces et respectueux de l'environnement qui permettent aux individus de nourrir leur peau naturellement. ANNEMARIE BÖRLIND est également l'un des principaux fabricants mondiaux de cosmétiques naturels.