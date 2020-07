Annonce de la connectivité entre l'Apple Watch et le tapis de course Runn

MINNEAPOLIS, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- North Pole Engineering annonce une mise à jour majeure de son capteur de tapis de course intelligent Runn. Utilisé avec l'application heartbeatz connect sur Apple Watch de North Pole Engineering, Runn permettra désormais aux détenteurs de montres Apple Watch d'enregistrer leurs séances d'entraînement sur tapis de course directement sur leur montre.

Les détenteurs actuels d'un tapis Runn peuvent bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité en mettant à jour le logiciel embarqué de Runn avec l'application Configurez de North Pole Engineering. Une fois la mise à jour du logiciel de Runn effectuée, le tapis est prêt à être utilisé avec n'importe quelle Apple Watch Series 2 ou modèle ultérieur.

L'application heartbeatz connect sur Apple Watch permettra de suivre :

la vitesse

la distance

l'inclinaison

la cadence

la fréquence cardiaque

« L'Apple Watch est devenue l'un des objets connectés portables les plus populaires pour suivre ses séances d'entraînement. Le fait d'améliorer le tapis Runn en permettant aux détenteurs d'une Apple Watch d'enregistrer leurs séances de course nous a paru tout à fait logique, et nous sommes ravis de proposer cette capacité sur le marché », a déclaré Jeff Lasch, directeur principal des produits chez North Pole Engineering.

Pour découvrir Runn en action avec l'application heartbeatz connect sur l'Apple Watch, rendez-vous sur https://youtu.be/_Zaa-xFxDEE

Runn est disponible à l'achat sur https://store.npe-inc.com

À propos de North Pole Engineering

North Pole Engineering, Inc (NPE) est une société de produits d'Internet des objets (IoT) et de services d'ingénierie. North Pole Engineering est spécialisée dans la fourniture de capteurs et de technologies habilitantes destinés à plusieurs marchés parmi lesquels le sport, le fitness et le bien-être. North Pole Engineering aide les clients à appliquer des technologies rentables pour leurs produits et systèmes à base de capteurs, afin de déplacer efficacement les données vers Internet en vue d'optimiser les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience des clients. Pour en savoir plus sur Runn, heartbeatz, CABLE, les modules GEM Bluetooth/ANT+, la passerelle IoT WASP, et nos services d'ingénierie, rendez-vous sur http://npe-inc.com.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Runn, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par téléphone au 612-305-0440.

