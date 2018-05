Annonce des partenaires officiels de l'Année du tourisme UE-Chine 2018

Select Holding, à savoir Welcome Chinese, en tant que partenaire officiel d'ETC, a ciblé ces acteurs majeurs du marché du tourisme chinois comme partenaires stratégiques de l'Année du tourisme UE-Chine, afin de promouvoir de nouvelles destinations européennes, du fait de leurs relations institutionnelles et commerciales solidement ancrées dans le marché chinois.

Chaque partenaire est un symbole d'excellence de son propre secteur et jouera un rôle essentiel pour programmer la plateforme de promotion des destinations européennes et améliorer la qualité de l'expérience de séjours des touristes chinois.

Select Holding est la seule autorité dispensant la certification Welcome Chinese, l'unique certification officiellement reconnue par le gouvernement chinois pour améliorer l'expérience d'accueil des touristes chinois, délivrée par l'Académie du tourisme de Chine, l'autorité publique du Ministère de la culture et du tourisme de la République populaire de Chine. La certification Welcome Chinese permet de mettre en place des services d'accueil destinés aux touristes chinois à l'étranger, en soutenant les voyagistes et les professionnels du secteur du tourisme afin de mettre en place des relations commerciales avec les représentants du marché émetteur chinois.

Le marché européen est prêt à accueillir les touristes chinois

Eduardo Santander, le directeur exécutif de l'ETC, a révélé : « Les destinations européennes conçoivent la nécessité de rester concurrentielles en Chine. C'est seulement grâce à une coopération plus étroite avec les autorités chinoises et à un engagement accru du secteur européen du tourisme au profit d'initiatives marketing public-privé ciblées, que l'Europe pourra attirer davantage de touristes venant de Chine. »

Jacopo Sertoli, le président de Welcome Chinese, a déclaré : « Avec l'agrément du gouvernement chinois, Welcome Chinese entend rehausser les services destinés aux touristes chinois, en faisant office de passerelle culturelle entre les pays occidentaux et la Chine et en offrant un accès exclusif au marché chinois du tourisme. L'Année du tourisme UE-Chine constitue une occasion exceptionnelle pour l'Europe, pour les membres certifiés Welcome Chinese et pour les entreprises du secteur du tourisme souhaitant la certification. Grâce aux partenariats avec CCTV, UnionPay, Ctrip, Tencent, Global Data, Lobster Ink, Tuniu, Qyer, Caissa et Fliggy, WelcomeChinese peut concrètement aider le secteur européen de l'hôtellerie à appliquer ses normes d'accueil et les préparer à satisfaire les besoins de ces nouveaux flux de touristes chinois. »

