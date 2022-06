Annonce du Japan Inspired NFT Portal (JINP), une marque d'art NFT représentant la combinaison des cultures traditionnelles et modernes du Japon.

La première sortie sera intitulée "JUU-NIN-TO-IRO" Série de TNT créés par 10 meilleurs illustrateurs basés sur le thème des "couleurs traditionnelles du Japon."

La deuxième sortie intitulée "ON-KO-CHI-SHIN" est une série d'œuvres traditionnelles japonaises sur le thème des ETF produites par le photographe RK, l'artiste japonais numéro un sur le marché de la Fondation NFT.

TOKYO, le 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Deux entreprises basées à Tokyo, CyberZ, Inc. et OEN, Inc. ont lancé une entreprise de production de TVN en juin 2021, et travaillent maintenant ensemble sur une nouvelle initiative pour partager la culture japonaise dans le monde entier par le biais du « portail TVN inspiré du Japon » (JINP).

Chaque version comporte un nom composé de 4 caractères kanji et des thèmes tels que les caractères kanji, les couleurs japonaises, la peinture japonaise et le kimono. Ces projets visent à partager la culture distinctive du Japon avec le monde.