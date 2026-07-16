Annonce d'un accord de distribution pour Zemcelpro® en Argentine, à Hong Kong et à Singapour

Zemcelpro ® (dorocubicel), également connu sous le nom de thérapie cellulaire UM171 a reçu une autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement de certaines tumeurs hématologiques malignes

FarmaMondo a obtenu les droits de distribution du Zemcelpro® en Argentine, à Hong Kong et à Singapour

MONTRÉAL, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. (« ExCellThera »), leader mondial dans les technologies d'expansion des cellules souches sanguines et de santé métabolique, et société mère de Cordex Biologics (« Cordex »), a annoncé aujourd'hui que Cordex avait conclu un accord accordant à FarmaMondo SA (« FarmaMondo ») les droits de distribution du Zemcelpro® (dorocubicel), également connu sous le nom de thérapie cellulaire UM171, en Argentine, à Hong Kong et à Singapour.

Zemcelpro logo

Zemcelpro® est un nouveau produit personnalisé destiné à la greffe de cellules souches hématopoïétiques cryoconservées, composé de deux composants cellulaires : cellules CD34+ multipliées par la méthode UM171 (dorocubicel) et cellules CD34- non multipliées, toutes deux issues du même prélèvement de sang de cordon ombilical. Le produit est indiqué dans l'Union européenne pour le traitement, en l'absence de donneur compatible, des patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques après un conditionnement myéloablatif.

En vertu de cet accord, FarmaMondo soutient les programmes d'accès anticipé au Zemcelpro® sur les territoires convenus, en mettant à profit son expertise en matière de réglementation, d'accès au marché et de services de distribution spécialisés pour les médicaments innovants, tant sur les marchés internationaux que sur les marchés émergents. Cet accord a pour objectif de faciliter l'accès au Zemcelpro® pour les patients éligibles, par le biais des dispositifs d'accès anticipé applicables sur les territoires concernés.

Il représente une nouvelle étape dans la stratégie mondiale de Cordex visant à élargir l'accès au Zemcelpro®. Cordex continue d'étudier de nouvelles voies et de nouer des partenariats stratégiques afin de soutenir et d'accélérer l'accès au Zemcelpro® en Europe et sur les marchés internationaux.

« Cet accord conclu avec FarmaMondo est une étape importante dans notre stratégie d'accès précoce et illustre notre engagement continu à faire progresser le Zemcelpro® au profit des patients dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits », a déclaré David Millette, PDG de Cordex. « Nous continuons de constater un vif intérêt de la part des médecins, des centres de transplantation et de nos partenaires commerciaux pour les traitements innovants qui répondent à des besoins non satisfaits persistants dans le domaine des cancers du sang et de la greffe de cellules souches », a ajouté M. Millette. « Notre priorité reste de garantir un accès responsable aux patients tout en poursuivant notre stratégie réglementaire et commerciale mondiale pour le Zemcelpro® »

« Nous sommes ravis de nous associer à Cordex pour faciliter l'accès au Zemcelpro® en Argentine, à Hong Kong et à Singapour », a déclaré Yaron Spigel, PDG de FarmaMondo. « Cette collaboration s'inscrit dans la mission de FarmaMondo, consistant à contribuer à la mise à disposition de médicaments innovants, spécialisés et vitaux pour les patients éligibles sur des marchés où les modalités d'accès peuvent être complexes. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec Cordex afin d'apporter notre soutien aux médecins traitants et aux centres de transplantation. »

À propos de Zemcelpro®

Zemcelpro® (dorocubicel), également connu sous le nom de thérapie cellulaire UM171, est un nouveau produit de greffe de cellules souches hématopoïétiques cryoconservées et personnalisées développé par Cordex, composé de deux éléments : des cellules CD34+ multipliées par UM171 (dorocubicel) et des cellules CD34- non multipliées, toutes deux issues de la même unité de sang de cordon ombilical.

Zemcelpro® a récemment obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement des adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques après un traitement de conditionnement myéloablatif, pour lesquels aucune autre cellule de donneur compatible n'est disponible. Pour obtenir des informations complètes sur le produit, y compris les mises en garde et précautions d'emploi ainsi que les effets indésirables (et leur prise en charge), veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit européen pour Zemcelpro®.

D'autres demandes d'autorisation sont prévues pour Zemcelpro® auprès d'autres autorités sanitaires, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Suisse.

Zemcelpro® a fait l'objet d'évaluations auprès de plus de 120 patients atteints de tumeurs hématologiques dans le cadre d'essais cliniques menés aux États-Unis, en Europe et au Canada. Zemcelpro® a obtenu de la FDA la désignation de médicament orphelin et celle de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT), ainsi que de l'EMA la désignation de médicament orphelin, la classification de médicament de thérapie avancée (ATMP) et la désignation de médicament prioritaire (PRIME).

Zemcelpro® a fait l'objet d'essais de phase II chez des patients atteints de leucémies aiguës et de myélodysplasies à haut et très haut risque, pour lesquels les options thérapeutiques sont limitées, les taux de survie sont faibles et le taux de rechute élevé dans le cadre des traitements standard actuels. Cela inclut les patients présentant des mutations du gène TP53 ou d'autres anomalies génétiques, les patients nécessitant une deuxième greffe, ainsi que les patients présentant une maladie réfractaire ou active. Un essai clinique de phase III déterminant sera lancé dès que possible auprès de cette population de patients.

L'utilisation de Zemcelpro® chez d'autres populations de patients, notamment les enfants et les patients atteints de maladies hématologiques non malignes, fait également l'objet d'études.

Pour plus d'informations, veuillez consulter zemcelpro.com

Zemcelpro® est une marque déposée de Cordex ou de ses sociétés affiliées.

À propos de FarmaMondo

FarmaMondo est un partenaire commercial international spécialisé dans la mise à disposition de traitements innovants et complexes sur les marchés émergents et mal desservis. En alliant coordination mondiale et mise en œuvre locale, FarmaMondo aide les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à proposer des traitements selon des processus structurés et conformes, tout en gérant activement les risques réglementaires, tarifaires, d'accès au marché, médicaux et opérationnels liés à leur expansion, permettant ainsi l'accès aux médicaments là où les besoins des patients ne sont pas encore satisfaits. Pour plus d'informations, veuillez consulter farmamondo.com.

À propos d'ExCellThera et de la technologie UM171

ExCellThera est un leader mondial des thérapies avancées à base de cellules souches sanguines. La plateforme exclusive EnhanceTM d'ExCellThera, dédiée à la multiplication cellulaire et à l'optimisation métabolique, est conçue pour fournir une dose plus importante de cellules souches thérapeutiques fonctionnelles en multipliant les cellules souches hématopoïétiques (CSH) issues de n'importe quelle source et en neutralisant les effets du stress induit par la culture ou l'édition génétique. ExCellThera s'associe à des sociétés biopharmaceutiques pour les aider à développer des thérapies cellulaires et géniques de pointe en tirant parti des technologies qui composent la plateforme EnhanceTM, notamment la molécule exclusive UM171, qui possède un mécanisme d'action unique en son genre pour la multiplication ex vivo et la santé métabolique des CSH. Pour plus d'informations, veuillez consulter excellthera.com et suivez-nous sur LinkedIn.