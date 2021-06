Annonce mondiale du casque VR 5K et du casque tout-en-un d'arpara

Les casques de nouvelle génération offrent une expérience de réalité virtuelle profondément captivante

PEKIN, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement de révélation mondiale des casques VR de la société VR arpara intitulé « Découvrez-vous dans un univers parallèle », la dernière génération de casque VR arpara et le casque VR tout-en-un arpara sont annoncés ainsi que la plateforme sociale virtuelle arparaland.

Le casque VR arpara et le casque VR tout-en-un arpara sont tous deux dotés d'un double écran micro-OLED de 1,03 pouce de résolution 2560 x 2560, offrant une résolution d'affichage combinée de 5K x 2,5K. Ce sont les premiers casques VR à offrir un PPI très élevé, un large FOV et des capacités de faible latence dans des boitiers compacts. Contrairement à l'écran LCD et à l'écran AMOLED, l'écran micro-OLED affiche une valeur impressionnante de 3514 PPI, ce qui se traduit par 5 à 6 fois plus de détails visuels, un taux d'ouverture élevé qui supprime l'effet de porte d'écran et un temps de réponse de 1μs pour réduire considérablement la latence globale du système. Les deux casques sont capables de produire une expérience VR extrêmement immersive comme jamais auparavant.

Le casque VR arpara pèse 200 g, soit 1/3 du poids d'un casque VR classique. Il offre un champ de vision de 95° et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut être connecté à des téléphones, des ordinateurs et des consoles de jeux. Associé à un kit de suivi de position 6DoF, il complète une configuration de jeu VR sur PC.

Le casque VR tout-en-un arpara pèse 380 g, possède un système de suivi de la tête et des mains inside-out 6DoF, fonctionne sur la plateforme Qualcomm XR2 capable de piloter 6 caméras simultanées, une puissance de traitement AI 11 fois supérieure et prend en charge les vidéos 8K. Parmi les autres spécifications, citons une batterie haute capacité de 4600 mA, un FOV de 95°, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge du streaming filaire et sans fil pour jouer sur Steam VR.

arparaland, développé par l'équipe arpara, est une plateforme sociale virtuelle où les utilisateurs peuvent façonner le monde virtuel, créer des objets virtuels, personnaliser des avatars virtuels, s'adonner à des activités récréatives et commerciales. La propriété des actifs numériques au sein d'arparaland est enregistrée sur des blockchains réglementées et stockée numériquement pour toujours. Les actifs numériques peuvent être frappés en tant que NFT pour les ventes aux enchères. La plateforme devrait être opérationnelle en août 2021.

Le casque VR d'arpara coûte 599 USD et peut être précommandé dès maintenant sur arpara.net. La livraison devrait débuter en août. Le casque VR tout-en-un arpara sera disponible par la suite.

