Anritsu et Orolia forment un partenariat stratégique pour le lancement de solutions 5G CAT assistées par GPS pour les tests d'acceptation des opérateurs nord-américains

—Deux entreprises s'associent pour créer des solutions de test CAT A-GPS qui répondent aux exigences de test des opérateurs nord-américains—

ALLEN, Texas, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Anritsu Corporation et Orolia annoncent le soutien immédiat de la fonctionnalité de test A-GPS (avec assistance GPS) pour répondre aux exigences des tests d'acceptation 5G NR (New Radio) CAT (Carrier Acceptance Testing) pour plusieurs opérateurs nord-américains sur la plateforme de test d'appareils mobiles ME7834NR 5G d'Anritsu . Dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux sociétés, Anritsu s'appuie sur les capacités de simulation GNSS de pointe d'Orolia pour fournir des plateformes de test CAT A-GPS dotées de la nouvelle solution GSG-SKY-ANR d'Orolia. La solution MR7834NR d'Anritsu prend en charge les exigences de signalisation des opérateurs A-GPS, FR1, FR2, FR1+FR2 NSA et SA US sur la même plateforme.

Le composant de simulation A-GPS de la solution de test ME7834NR d'Anritsu s'appuie sur la plateforme de simulation GSG-SKY-ANR d'Orolia. La plateforme GSG-SKY-ANR est alimentée par le moteur de simulation SKYDEL primé d'Orolia, qui offre des solutions de simulation GNSS/GPS flexibles, évolutives et efficaces. Le simulateur GNSS GSG-SKY-ANR est exclusivement disponible pour les clients de la solution ME7834NR d'Anritsu.

Les solutions ME7834NR d'Anritsu utilisant le composant A-GPS, conformément aux exigences 5G NR CAT, sont disponibles immédiatement. Les solutions de test soutiennent le déploiement des réseaux 5G à l'échelle nationale en contribuant à assurer la conformité des appareils et une opérabilité optimale.

« Anritsu continue de répondre aux besoins de ses clients à l'échelle mondiale. En nous associant à Orolia, un leader mondial de la technologie de simulation GPS, nous introduisons une solution CAT A-GPS fiable, précise et économique qui répond aux exigences de l'opérateur et fournit des résultats reproductibles. Nous demeurons déterminés à fournir les outils de validation nécessaires aux opérateurs mobiles, aux fabricants d'appareils, aux fabricants de puces et aux laboratoires d'essai afin de vérifier les conceptions et d'assurer la performance des produits. Cela profite à tous les membres de l'écosystème mobile », a déclaré Shinya Ajiro, directrice générale d'Anritsu Corporation.

« Orolia est fière de soutenir les opérateurs nord-américains dans le cadre de son partenariat avec Anritsu », a déclaré Lisa Perdue, directrice de la simulation chez Orolia. « Nos solutions de simulation GPS résilientes offrent des capacités haut de gamme éprouvées pour les défis technologiques critiques tels que la mise en œuvre de la 5G ».

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions PNT (positionnement, navigation et synchronisation) résilientes qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance ou à haut risque, même dans des environnements dépourvus de GNSS. Présente à l'international, Orolia fournit des solutions GNSS et PNT pratiquement infaillibles pour des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

À propos d'Anritsu

Anritsu est un fournisseur de solutions innovantes de test et de mesure de communications. Anritsu considère ses clients comme de véritables partenaires et s'attache à développer avec eux des solutions sans fil, optiques, hyperfréquences/RF et numériques pour des applications de R&D, du secteur manufacturier, relatives à l'installation et la maintenance, ainsi que des solutions multidimensionnelles d'assurance des services pour la surveillance et l'optimisation des réseaux. Anritsu fournit également des composants hyperfréquences/RF de précision, des dispositifs optiques et des dispositifs électriques à grande vitesse pour les produits et systèmes de communication. L'entreprise met au point des solutions de pointe pour les technologies filaires et sans fil émergentes et existantes, utilisées dans les marchés commerciaux, privés, militaires/aérospatiaux, gouvernementaux et autres.

Pour en savoir plus, consultez le site www.anritsu.com et suivez Anritsu sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

