ANS avalia incorporação de medicamentos para o tratamento de câncer de próstata avançado

Pacientes podem ter acesso a terapia que reduz em 34% o risco de morte

SÃO PAULO, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) abriu a consulta pública nº 95, que avaliará a cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer de próstata sensível à castração metastático (CPSCm) pelos planos de saúde, incluindo a enzalutamida, medicamento que reduz em 34% o risco de morte1, quando comparado com as atuais terapias disponíveis. Essa etapa é a oportunidade de sociedades médicas, associações de pacientes e pacientes participarem. Se forem a favor da incorporação, devem clicar em "discordo", visto que a ANS deu um parecer inicial desfavorável. As contribuições poderão ser realizadas até 20 de abril pelo link: https://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/52-participacao-da-sociedade/consultas-publicas/6293-consulta-publica-n-95.

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens2. Nesse sentido, a enzalutamida pode ser uma opção segura e eficaz para mais de 22 milhões de homens beneficiários da saúde privada3, caso necessitem tratar a doença. Segundo o estudo ENZAMET4, o medicamento prolonga a sobrevida global, ou seja, mesmo que o tratamento não elimine a doença, pode retardar sua progressão. Já o estudo ARCHES¹ constatou uma redução em 34% do risco de morte, mantendo a qualidade de vida e prolongando o aparecimento dos sintomas de dor.

"A incorporação da enzalutamida ao rol da ANS é mais um passo para que pacientes brasileiros tenham acesso a terapias que que tragam eficácia, segurança e manutenção ou melhora na qualidade de vida comprovadas", afirma Dr. Roberto Soler, diretor médico da Astellas Farma Brasil.

Sobre Astellas Farma Brasil

Astellas Farma Brasil, uma afiliada da Astellas Pharma Inc, localizada em Tóquio, no Japão, é uma empresa farmacêutica dedicada à melhoria da saúde das pessoas em todo o mundo através da provisão de produtos farmacêuticos inovadores e confiáveis. A Astellas Farma Brasil se concentra em Urologia, Oncologia, Onco-hematologia, Imunologia e Doenças Infecciosas como principais áreas terapêuticas. A Astellas está na linha de frente da mudança na saúde para transformar ciência inovadora em valor para os pacientes. Para mais informações sobre Astellas Farma Brasil, visite: www.astellas.com/br

089 - 0106 - NM

1 ONCONEWS. ARCHES. Disponível em:

https://www.onconews.com.br/site/coberturasespeciais/2021/esmo-2021/6033-arches-an%C3%A1lise-final-de-sg-confirma-benef%C3%ADcio-de-enza-no-c%C3%A2ncer-de-pr%C3%B3stata-metast%C3%A1tico-horm%C3%B4nio-sens%C3%ADvel.html. Acesso em: 4 de abril de 2022.

2 INCA. Câncer de Próstata. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20c%C3%A2ncer%20de,o%20segundo%20tipo%20mais%20comum. Acesso em: 4 de abril de 2022.

3 ANS. Mulheres são maioria entre beneficiários de planos de saúde. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4356-mulheres-sao-maioria-entre-beneficiarios-de-planos-de-saude. Acesso em: 4 de abril de 2022.

4 MOC. ENZAMET. Disponível em: https://mocbrasil.com/blog/asco-2019/asco-2019-dr-fernando-cotait-maluf-estudo-enzamet-castracao-e-enzalutamida-representa-uma-das-opcoes-padrao-no-tratamento-do-cancer-de-prostata-avancado/. Acesso em: 4 de abril de 2022.

FONTE Astellas Farma Brasil

SOURCE Astellas Farma Brasil