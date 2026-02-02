ANTA gibt strategische Partnerschaft mit dem Hellenischen Olympischen Komitee als Goldsponsor und offizieller Sportbekleidungspartner im Vorfeld von Milano Cortina 2026 bekannt

ATHEN, Griechenland, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die führende chinesische Sportbekleidungsmarke ANTA gab offiziell bekannt, dass sie zum Gold-Partner des Hellenischen Olympischen Komitees (HOC) ernannt wurde. ANTA wird die griechische Delegation mit offiziellen Teamuniformen für große internationale Wettbewerbe ausstatten.

The outdoor podium apparel for the Hellenic delegation at the Milan–Cortina 2026 Winter Olympic Games The full podium and lifestyle equipment to the Hellenic Olympic Delegation at the Milan–Cortina 2026 Winter Olympic Games The Hellenic delegation

Als Geburtsort der olympischen Bewegung verfügt Hellas über ein reiches sportliches Erbe und nimmt auf der internationalen Sportbühne eine bedeutende Stellung ein. Für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 wird ANTA als offizieller Ausstatter der griechischen Delegation fungieren und eine Olympia-Kollektion sowie eine Sportbekleidungskollektion mit einem umfassenden Sortiment an Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Zeremonien und Freizeitkleidung bereitstellen.

Die Kollektion basiert auf einer blauen Farbpalette, die von der griechischen Nationalflagge inspiriert ist. Die grafischen Linien sind von den Wellenmotiven des Emblems des Hellenischen Olympischen Komitees inspiriert, während die bergförmigen Druckdetails auf den Olymp, den höchsten Gipfel des Landes, verweisen und so zeitgenössische Sportästhetik mit griechischem Kulturerbe verbinden.

Das Sortiment umfasst multifunktionale Trainingsbekleidung wie Skianzüge, Softshell-Ensembles und isolierte Daunenjacken, die den Anforderungen verschiedener Sport- und Alltagssituationen gerecht werden und gleichzeitig Komfort, Funktionalität und raffinierten Stil bieten. Die Outdoor-Podiumskleidung wird durch ANTA-eigene Technologien ergänzt, die ein dynamisches Feuchtigkeitsmanagement und schnelle Trocknung sowie statische Wärmespeicherung für hervorragende Wärme bieten.

Petros Sinadinos, Vorsitzender der Marketingkommission des Hellenischen Olympischen Komitees, kommentierte: „Wir fühlen uns sehr geehrt, mit einer branchenführenden Sportbekleidungsmarke wie ANTA zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist eine echte Win-Win-Situation Vor allem bietet sie unseren Athleten, die auf der weltweit bedeutendsten Sportbühne auftreten werden, konkrete Vorteile, da sie mit erstklassiger Funktionsbekleidung ausgestattet sind."

ANTA hat 2019 einen offiziellen Vertrag mit dem Internationalen Olympischen Komitee als offizieller Sportbekleidungsausstatter abgeschlossen und ist seitdem ein zuverlässiger, langfristiger Partner der Olympischen Bewegung. Die Zusammenarbeit mit dem Hellenischen Olympischen Komitee ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Entwicklung von ANTA.

Auch in Zukunft wird ANTA durch Technologie und kulturelle Integration Innovationen vorantreiben und Sportlern und Sportbegeisterten weltweit professionelle Sportausrüstung liefern.

Informationen zu ANTA

ANTA wurde in den 1990er Jahren in China gegründet. Als führende Sportmarke in China hat sich ANTA stets dafür eingesetzt, den Verbrauchern funktionale, professionelle und technologieorientierte Sportprodukte in einer Vielzahl von Sportkategorien anzubieten, von populären Sportarten wie Laufen, Cross-Training, Basketball und anderen bis hin zu Profi- und Nischensportarten. ANTA stellte außerdem professionelle Wettkampf- und Trainingsausrüstung für zehn chinesische Wintersport-Nationalmannschaften für Mailand bereit und ermöglichte chinesischen Athleten so, auf der Weltbühne anzutreten.

Informationen zum Hellenischen Olympischen Komitee (HOC)

Das Hellenische Olympische Komitee (HOC) hat in der Geschichte des modernen Olympismus eine entscheidende Rolle gespielt. Es wurde am 24. November 1894 in Athen gegründet und trat noch am selben Tag zu seiner ersten Sitzung zusammen, um die Planungen für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Gang zu setzen, die schließlich 1896 in Athen stattfanden.

Die Mission des HOC konzentriert sich auf die Bewahrung und Förderung der olympischen Prinzipien in Griechenland, wobei der Schwerpunkt auf Sport- und Bildungsinitiativen liegt. Zu den Kernaktivitäten gehören die Koordination mit den nationalen Sportverbänden, um griechische Athleten auf olympische Wettkämpfe vorzubereiten, und die Auswahl der Vertreter des Landes für die Spiele. Durch diese Bemühungen will das HOC nicht nur sportliche Spitzenleistungen fördern, sondern auch olympische Werte vermitteln, die den Nationalstolz und die internationale Zusammenarbeit stärken

