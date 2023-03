Antaisolar abriu um novo capítulo no mercado latino-americano -- assinando um acordo de fornecimento de 187 MW

XIAMEN, China, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Antaisolar anunciou a assinatura de um acordo de fornecimento da 187 MW para oferecer seu sistema abrangente de rastreamento solar para o Projeto de Energia Solar da CEMIG no Brasil. Estima-se que este projeto esteja disponível na rede no terceiro trimestre do ano 2023, e entregue anualmente 220 milhões de kWh de energia limpa para esta região após a conclusão.

Utilizando o TAI-Simple, o avançado sistema de rastreamento 1P da Antaisolar, a estabilidade do projeto pode ser garantida. O que é único no TAI-Simple é que o tubo de torque de toda a estrutura pode ser efetivamente protegido com amortecedores em ambos os lados, o que melhora muito sua capacidade de resistência ao vento e é mais econômico. Como o nome sugeriu, o TAI-Simple requer apenas operações simples. Em comparação com outros sistemas de rastreamento, o TAI-Simple adota menos coluna, o que pode economizar mais tempo e custo de instalação. Além disso, o TAI-Simple também foi projetado para corresponder aos módulos de grande porte ou bifaciais, alcançando uma gama mais ampla de rastreamento, o que pode reduzir efetivamente o LCOE.

A condição do terreno pode ser um grande desafio para o sistema de rastreamento, uma vez que os locais de projeto plano para o projeto em escala de serviços públicos estão diminuindo. Após anos de pesquisa e experiência, a equipe de engenharia da Antaisolar enfrentou diferentes condições e, a cada vez, descobriu as soluções correspondentes. Nesse projeto localizado em Minas Gerais, Brasil, a Antaisolar adotou a combinação de várias soluções para adaptar a inclinação e o terreno ao máximo possível. Não apenas a tecnologia P&D e design personalizado para projetos, a Antaisolar valoriza todas as preocupações dos clientes. Para este projeto, a Antaisolar entende a política tributária local e cooperou totalmente com os clientes para resolver uma série de problemas de isenção fiscal para concluir o serviço DDP. Com suporte técnico profissional e serviço responsável, a Antaisolar tem a confiança de clientes em todo o mundo.

Localizado na área do Equador, o Brasil é rico em recursos de luz do dia, o que lhe dá vantagens naturais para desenvolver energia solar. O governo continua lançando políticas de incentivo solar, com o objetivo de atingir a capacidade instalada de 7 GW até 2024. Já no ano da 2018, a Antaisolar estabeleceu um escritório no Brasil, que lançou as bases para explorar o mercado latino-americano.

Até o momento, a Antaisolar os envios acumulados globais em sistemas de rastreio solar atingiu 25.4 GW. Mantendo a missão de criar um Mundo Verde, a Antaisolar está empenhada em fazer esforços na transição para o carbono zero. A Antaisolar não é apenas um fornecedor de sistemas de montagem, mas também estamos a caminho de contribuir para uma Terra verde e harmoniosa.

Site: www.antaisolar.com

E-mail: [email protected]

FONTE Antaisolar

