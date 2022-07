Antaisolar lança novo produto BIPV e impulsiona a transformação de edifícios com zero carbono

Com base na demanda do mercado BIPV, a Antaisolar desenvolve P&D intensamente para criar um novo produto BIPV, o Taiyang Roof, dedicado a impulsionar a transformação de edifícios com zero carbono. Para solucionar pontos problemáticos como segurança insatisfatória, inconveniência, O&M problemático e pouca durabilidade de sistemas fotovoltaicos em telhados industriais e comerciais, o Taiyang Roof otimizou o desempenho de maneira significativa. Vale a pena mencionar que, este lançamento on-line foi retransmitido para três laboratórios diferentes para mostrar as vantagens exclusivas do Taiyang Roof em termos de impermeabilização, instalação e materiais.

Primeiro, o Taiyang Roof pode alcançar um efeito 100% à prova d'água, e os componentes à prova d'água usados no produto não apenas evitam vazamentos de água, mas também protegem o edifício. Em segundo lugar, todo o processo de instalação do Taiyang Roof consiste em apenas três passos "colocado, fixado, afivelado", e a O&M pode ser preventiva, leve e personalizada. Por último, o Taiyang Roof é feito de uma liga de alumínio de alto desempenho, que comprovadamente tem um desempenho 20% melhor do que os padrões nacionais da China, com peso leve e alta resistência. Esses recursos garantem a segurança, confiabilidade e estabilidade do Taiyang Roof, fazendo com que ele não apenas atenda aos padrões arquitetônicos e estéticos, mas também reduza os custos do sistema em 20% e aumente a eficiência em 50%.

Como um produto BIPV líder do setor, o Taiyang Roof é econômico e ecológico com alta eficiência de reciclagem e tem uma vida útil de até 50 anos com o excelente serviço pós-venda oferecido pela Antaisolar, atingindo a mesma vida útil dos edifícios. Não há dúvida de que o Taiyang Roof é um produto ideal para soluções de sistemas fotovoltaicos para edifícios.

O lançamento do Taiyang Roof é significativo para a Antaisolar promover a transformação verde dos edifícios. No futuro, a Antaisolar manterá seu compromisso com o setor BIPV, visando promover uma transição de carbono zero e facilitar o desenvolvimento de energia limpa.

