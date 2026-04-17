ANTARES VISION GROUP : DES BOÎTES PLUS SÛRES GRÂCE À L'INTÉGRATION DE L'IA

De l'inspection à la traçabilité, le Groupe présentera au salon Metpack 2026 des technologies intelligentes destinées aux fabricants d'emballages métalliques pour les secteurs de l'alimentation, des boissons et des aérosols

AKRON, Ohio, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, leader mondial de la traçabilité et du contrôle qualité, qui garantit la qualité et la transparence des produits et des chaînes d'approvisionnement grâce à une gestion intégrée des données, participera à Metpack 2026, l'un des plus importants événements internationaux consacrés au secteur de la fabrication d'emballages rigides, en particulier les canettes, qui se tiendra du 5 au 8 mai à Essen, en Allemagne.

Antares_Vision - PolyView for MetPack

Sur son stand (Hall 3, Stand 3A12), le Groupe présentera les solutions suivantes : Cyclops, pour l'inspection en ligne des fonds et des couvercles des canettes destinées aux aliments et aux boissons, DecoMatch pour l'inspection hors ligne de la couleur des décorations sur les canettes de boissons, et un système PolyView CTI pour l'inspection de la partie supérieure des canettes (col et bord) destinées aux aérosols.

Outre ces innovations, Antares Vision Group présentera également ses solutions en matière de sérialisation, de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de mise en œuvre de l'intelligence artificielle.

En tant que fournisseur leader de systèmes de vision industrielle pour l'industrie de la fabrication de contenants alimentaires et de boissons, Antares Vision Group continue de s'inspirer de l'esprit d'innovation qui l'a vu naître, en définissant la norme mondiale en matière de solutions d'inspection à travers le monde. Le développement incessant de technologies spécifiques à chaque application par l'intermédiaire d'Applied Vision Corporation, l'application de normes de précision toujours plus élevées, la rentabilité et la facilité d'utilisation font du Groupe le choix numéro un des fabricants de canettes du monde entier.

ANTARES VISION GROUP

Le groupe Antares Vision est un leader mondial dans les domaines du contrôle qualité, de l'authentification et de la traçabilité de bout en bout, garantissant la sécurité des produits, la protection des marques et la transparence de la chaîne d'approvisionnement grâce à des technologies innovantes. Présent dans plus de 60 pays, avec plus de 1 200 employés et un réseau d'environ 40 partenaires internationaux, Antares Vision fournit les plus grands fabricants mondiaux et de nombreuses autorités gouvernementales. Le groupe opère dans les secteurs des sciences de la vie (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, hôpitaux), des cosmétiques et des produits de grande consommation (FMCG), aidant les entreprises à numériser leurs processus afin d'améliorer leur efficacité, leur productivité et leur visibilité. Le groupe Antares Vision est contrôlé par Crane NXT, une entreprise de technologie industrielle basée aux États-Unis cotée à la Bourse de New York (NYSE : CXT), leader mondial des technologies d'authentification et de traçabilité, qui aide ses clients à sécuriser, détecter, tracer et authentifier ce qui compte le plus.. www.antaresvisiongroup.com

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