Ante la dificil situación actual del mundo empresarial, la voz del cliente se convierte en la protagonista con Textual ETL de Forest Rim Technology

Hace muchos años, la manera de conocer lo que opinaba el público sobre nuestro producto o servicio era con encuestras digitales o inlcuso in situ. Hoy esto sigue vigente y útil pero dando como resultado volúmenes inmensos de datos por lo que las empresas tienden a perder parte importante de la información recaudada.

" Somos una compañía de Software especializada en manejo de datos no estructurados, específicamente TEXTO. Y comercializamos un producto propietario llamado Textual ETL, el cual ayuda a empresas e instituciones y gobierno a aprovechar los datos que tienen en sus documentos, e mails, contratos, mejor dicho, cualquier tipo de documento" comenta el Director Comercial de Forest Rim Technology en LATAM, John Salazar.

Los comentarios informales proporcionan una solución para mantenerse al día con lo que los clientes quieren, complementando e informando programas más formales.

Hoy por hoy, la IA necesita ayudar a las empresas a dar sentido a estos datos.

Forest Rim Technology está revolucionando el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de comentarios o retroalimentación informal. Ya sea a tarvés de las redes sociales, grabaciones en centros de llamadas, e-mails, chats o bots. La tecnología conocida como TEXTUAL ETL, puede incluso transformar la forma en que se llevan a cabo las encuestas formales. El software de la empresa lidereada por el padre del data Warehouse, Bill Inmon, combina la brecha entre los datos estrucurados y los no estructurados.

Los datos no estructurados son el subproducto de las comunicaciones humanas, al menos si se tienen en cuenta los datos no analógicos no estructurados, mientras que los datos estructurados son numéricos o transaccionales.

Ver video: https://youtu.be/Dsfy4XT-dH0

"Lo importante para todas las empresas, es tener la capacidad de controlar el ciclo de recolectar, generar, almacenar, compartir y más importante USAR los datos. Como un medio de generar confianza y generar valor a sus clientes." Conluye Salazar.

Para más información consulta la página https://www.forestrimtech.com/

FUENTE Forest Rim Technology

