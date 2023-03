Antecipação de recebíveis ganha relevância com a disparada de pedidos de recuperação judicial

CAMPINAS, Brasil, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A estagnação econômica, inflação e a atual taxa de juros têm influenciado a alta da inadimplência e o aumento dos pedidos de recuperação judicial e de falências no Brasil. Com caixa apertado e queda nas linhas de créditos, uma opção para as empresas enfrentarem este período de turbulência pode estar dentro de casa: na antecipação dos créditos recebíveis. É o que afirma Alexandre Guimarães, diretor da AG Antecipa. Trata-se, segundo ele, de uma opção de recursos financeiros de forma rápida para ações estratégicas e fôlego para as despesas do dia a dia.

Nos meses de janeiro e fevereiro, 195 empresas brasileiras pediram recuperação judicial, segundo dados do Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian. "São números preocupantes e que devem aumentar ainda mais nos próximos meses", afirma Guimarães.

Gerenciar as finanças da empresa pode ser uma tarefa complexa, especialmente quando o empresário não tem tanta experiência neste assunto. "Às vezes, há períodos em que as receitas são insuficientes para cobrir as despesas e o capital de giro acaba ficando comprometido", explica ele. "Nestes momentos, muitos empresários recorrem a empréstimos, o que pode gerar ainda mais dívida para o negócio e se transformar em uma bola de neve. Recorrer a linhas de crédito fora das operações tradicionais dos bancos pode, muitas vezes, evitar o efeito cascata do superendividamento que leva a uma situação drástica de um pedido de recuperação judicial, que sabemos historicamente, além de caro e lento, muitas vezes não chega a seu objetivo final, levando majoritariamente à falência. Felizmente, existem outras formas de aumentar o capital de giro sem precisar dos bancos tradicionais."

A antecipação de recebíveis é um serviço financeiro oferecido por empresas especializadas, conhecidas como Factoring ou empresas de fomento mercantil. Essas empresas adquirem os direitos creditórios, ou seja, os recebíveis futuros das empresas, geralmente duplicatas e cheques, e pagam um valor à vista pela transação, em troca de um fator operacional descontado sob o valor total da negociação.

Assim, as empresas conseguem antecipar seus pagamentos, melhorar o fluxo de caixa e investir em expansão. Essa solução é uma alternativa especialmente útil para empresas que têm vendas parceladas como lojas virtuais, fábricas e indústrias com altos valores a receber. Além de melhorar o fluxo de caixa, a antecipação de recebíveis oferece outras vantagens para as empresas.

Confira 4 vantagens de operar com uma Factoring:

Melhora do fluxo de caixa: A antecipação de recebíveis é uma excelente alternativa para melhorar o fluxo de caixa da empresa, garantindo a entrada de dinheiro no curto prazo e possibilitando que ela possa honrar com seus compromissos financeiros, como pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, impostos, entre outros.

"Com o dinheiro em mãos, a empresa pode utilizar o valor antecipado para investir em melhorias para o negócio, como a compra de estoques, novos equipamentos, contratação de mais funcionários, entre outros", orienta Guimarães. "A antecipação de recebíveis não possui restrições de uso, ou seja, o valor antecipado pode ser utilizado pela empresa da forma que ela achar melhor para o seu negócio".

Agilidade e praticidade: A antecipação de recebíveis é um processo rápido e simples, sem burocracia e com agilidade. Dessa forma, depois de passar pelo processo de avaliação e aprovação, a empresa consegue antecipar o recebimento de seus pagamentos sem ter que enfrentar longos processos burocráticos e sem ter que lidar com a espera pelo pagamento de seus clientes.

A antecipação de recebíveis pode ser uma boa opção para empresas que precisam melhorar seu fluxo de caixa e melhorar a entrada de capital de giro, mas não querem recorrer a empréstimos bancários, ou até mesmo, por ter crédito limitado nos bancos. Além disso, a antecipação de recebíveis pode ser uma opção interessante para empresas que querem expandir seus negócios ou investir em novos projetos.

"A antecipação de recebíveis é uma opção interessante para empresas que buscam melhorar seu fluxo de caixa e reduzir os riscos que impactam na saúde financeira do negócio. No entanto, é importante escolher uma empresa confiável e avaliar as condições da transação antes de tomar qualquer decisão. Com as informações corretas e a orientação de profissionais capacitados, as empresas podem aproveitar ao máximo os benefícios da antecipação de recebíveis e impulsionar seus negócios", completa.

