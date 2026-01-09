ANTHBOT révolutionne l'entretien robotisé des pelouses au CES 2026

Pelouse soignée, croissance saine : l'avenir de l'entretien autonome des pelouses est là.

LAS VEGAS, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT a fait ses débuts sur au CES 2026, en présentant les tondeuses robotisées des séries N et M, qui ouvrent une nouvelle ère en passant de la tonte robotisée de base à une approche complète de l'entretien propre et fini des pelouses.

Award-winning features of the ANTHBOT N and M Series Overview of ANTHBOT booth at CES 2026

Les tondeuses robotisées traditionnelles dispersent souvent l'herbe coupée, s'opposent à la croissance saisonnière et laissent des feuilles mortes derrière elles, ce qui oblige les propriétaires à balayer les pelouses ou à prévoir des opérations d'entretien supplémentaires. ANTHBOT comble cette lacune de longue date en redéfinissant la tonte robotisée comme une solution à cycle complet, où l'ordre, la propreté et la santé de la pelouse sont considérés comme des exigences fondamentales plutôt que comme des considérations secondaires.

"Les propriétaires veulent plus qu'une pelouse taillée - ils veulent un jardin qui ait l'air fini", a déclaré Vic Zhou, PDG d'ANTHBOT. "Notre approche Neat Lawn élimine les tâches cachées laissées par les tondeuses robotisées conventionnelles, tout en favorisant une croissance plus saine".

Lors du CES 2026, les ANTHBOT N et M Series ont été récompensés par plus de 10 prix, notamment TWICE, Reviewed, Trusted Reviews, Android Headlines, etc.

La série N innovante répond aux défis persistants de l'industrie avec un système modulaire 4 en 1 qui tond, broie, ramasse et balaie. Son système cyclonique soulève l'herbe coupée et les feuilles mortes dans un sac de ramassage de 23 litres, laissant les pelouses visiblement propres après chaque passage. Lorsqu'il est préférable de restituer les nutriments, le système à particules broie l'herbe coupée pour favoriser la santé du sol et la croissance de l'herbe.

La série M compacte offre des performances exceptionnelles, se faufilant dans les passages étroits, les pentes et les terrains irréguliers avec une agilité accrue, ce qui en fait une solution pratique et abordable pour les utilisateurs quotidiens qui souhaitent une tonte fiable et sans souci.

Pour s'adapter à l'agencement des jardins, les séries N et M proposent deux options de navigation : le modèle LiDAR, qui combine le LiDAR à 360° et la double vision pour les jardins clôturés ou complexes, et le modèle RTK, qui associe le RTK à bande large et la double vision pour les grandes pelouses ouvertes.

Les visiteurs peuvent découvrir les séries N et M au stand 52659 d'ANTHBOT, halls A-D, Venetian Expo. Une promotion pour les lève-tôt débutera le 1er janvier. 6 à anthbot.com, avec une disponibilité totale à partir du printemps, établissant une nouvelle référence pour un entretien du gazon sans effort, propre et sain.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT est un innovateur de premier plan dans le domaine de l'entretien robotisé des pelouses, qui se consacre à la transformation de l'entretien extérieur grâce à une technologie de pointe. En intégrant l'IA et la robotique, la marque propose des solutions efficaces et autonomes qui redéfinissent la commodité de l'entretien des pelouses. Engagé dans le progrès technologique et le développement durable, ANTHBOT associe une précision de niveau professionnel à un design respectueux de l'environnement pour créer un système d'entretien des pelouses plus intelligent et plus écologique pour les utilisateurs du monde entier.

Relations avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858135/Award_winning_features_of_the_ANTHBOT_N_and_M_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858136/Overview_of_ANTHBOT_booth_at_CES_2026.jpg