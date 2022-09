Anthology werkt samen met EDUtech Europe om de nieuwste innovaties op het gebied van onderwijstechnologie te etaleren

LONDEN en AMSTERDAM, 29 september 2022 /PRNewswire/ -- Anthology, een toonaangevende aanbieder van onderwijsoplossingen die studenten gedurende hun gehele studie ondersteunen, kondigde vandaag een belangrijke sponsoring aan van de EDUtech Europe Expo, die plaatsvindt op 5–6 oktober 2022 in Amsterdam.

EDUtech Europe brengt de toonaangevende personen binnen het onderwijs in de regio en wereldwijd bij elkaar om innovatie voor het voetlicht te brengen en de toekomst van het onderwijs en het leren te inspireren. Meer dan 3.500 deelnemers verkennen samen met collega's en meer dan 300 sprekers onderwerpen zoals het aanpassen aan nieuwe leermethodes, hybride onderwijs, het welzijn van studenten, digitale benaderingen en meer.

Het evenement brengt ook een aantal van 's werelds grootste aanbieders van oplossingen voor onderwijstechnologie bij elkaar om de aandacht te vestigen op de nieuwste technologieën die de toekomst van het hoger onderwijs vormgeven. Louise Thorpe, onderdirecteur en Head Client Experience in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zal naast andere leiders als hoofdspreker aan het evenement deelnemen.

"Ik wil belangrijke thema's over de verwachtingen van leerlingen en studenten in 2023 en daarna aankaarten, om het gesprek over de rol van technologie bij het omgaan met de toekomstige behoeften van studenten en onderwijsinstellingen te bevorderen", aldus Thorpe. "Uit ons onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen wat de leerlingen van vandaag willen en wat de leiders binnen het hoger onderwijs mogelijk opmerken. EDUtech biedt de perfecte kans om te heroverwegen hoe de ervaring van studenten is veranderd en hoe we samen kunnen werken om die hiaten te dichten."

"EDUtech Europe wil het hebben over problemen waar opleiders zich op moeten richten voor de hybride toekomst van het onderwijs. Als forum van gelijkgestemde opleiders, beleidsmakers en onderwijstechnologiebedrijven, gaat de conferentie in op de manier waarop de Europese onderwijssector het snelle tempo van de digitale transformatie kan blijven omarmen, door te werken aan een gemeenschappelijk doel om de onderwijs- en leerresultaten te verbeteren en zowel opleiders als leerlingen te inspireren", aldus Sharon Roessen, Managing Director van EDUtech Global. "We zijn blij dat we voor het evenement kunnen rekenen op aanbieders van oplossingen op het gebied van onderwijstechnologie zoals Anthology."

"Anthology zet zich in om de Europese onderwijsgemeenschap te helpen het leren te bevorderen, en de samenwerking met organisaties als EDUtech Europe is van cruciaal belang om leiders op het gebied van onderwijs en technologie bij elkaar te brengen", aldus Oleg Figlin, Anthology's onderdirecteur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "Samen kunnen we obstakels uit de weg ruimen en een onderwijswereld creëren met meer kansen en minder grenzen voor studenten."

Dit is voor het eerst dat Anthology EDUtech Europe sponsort sinds de fusie met Blackboard in oktober 2021. Meer informatie over het evenement vindt u op www.terrapinn.com/exhibition/edutech-europe/index.stm

Over Anthology

Anthology biedt wereldwijd het grootste ecosysteem van onderwijstechnologie, dat meer dan 150 miljoen gebruikers in 80 landen ondersteunt. Met als missie om via Anthology Intelligent Experiences™ op gegevens gebaseerde ervaringen aan de wereldwijde onderwijsgemeenschap te leveren, helpen we leerlingen, leiders en opleiders hun doelstellingen te behalen door meer dan 60 SaaS-producten en -diensten aan te bieden die zijn ontworpen om het leren te bevorderen. Meer informatie over de manier waarop we onze missie op het gebied van onderwijs, bedrijfskunde en overheid uitvoeren, vindt u op www.anthology.com

