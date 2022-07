Anthony Di Iorio aborda os desafios que dificultam a Web3 e o movimento descentralizado

Fundador da Ethereum, Decentral e Jaxx Liberty fará palestra de abertura na Futurist Conference 2022

TORONTO, 26 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Untraceable Events anunciou hoje o visionário de criptomoedas Anthony Di Iorio como palestrante de abertura da Blockchain Futurist Conference 2022, o maior evento de criptomoedas e blockchain do Canadá. A conferência será realizada no Rebel Entertainment Complex, em Toronto, de 9 a 10 de agosto de 2022. A Futurist Conference anual reúne mais de cem palestrantes de classe mundial, especialistas do setor e líderes de pensamento para discutir a tecnologia da blockchain, NFTs, metaverso, DeFi, criptomoedas, DAOs e muito mais.

Anthony Di Iorio

Di Iorio é um dos fundadores da Ethereum e fundador e CEO da Decentral Inc. O local de nascimento original da Ethereum, a Decentral é uma empresa canadense que desenvolve ferramentas fundamentais para a próxima geração da Internet. Entre elas está o Jaxx Liberty, software que capacitou milhões de pessoas com as ferramentas necessárias para controlar seus ativos digitais. "Estou entusiasmado em retornar ao palco da Futurist", disse Anthony Di Iorio. "Este é um grande ano para nós na Decentral, e só faz sentido começarmos tudo em nosso país, no maior evento da comunidade da blockchain no Canadá."

Em seu décimo ano no setor de criptomoedas, a palestra de Di abordará as deficiências que impedem uma Internet descentralizada controlada pelo usuário, frequentemente referida como Web3. Aplicando sua singular capacidade analítica, ele discutirá como projetos e empresas podem aplicar princípios fundamentais de liderança, resolução de problemas e tecnologia para criar projetos de liderança mundial. Di Iorio também fará uma série de anúncios que repercutirão no setor da blockchain no Canadá e no mundo.

"Anthony é uma das pessoas mais influentes na minha vivência no setor de criptomoedas", disse Tracy Leparulo, futurista da blockchain e fundadora da Untraceable Events. "Estamos entusiasmados em recebê-lo novamente para a abertura do evento, e estamos muito interessados em ouvir o que a Decentral reservou para a próxima década."

Di Iorio dispensou honorários pela realização das palestras. Em vez disso, recebeu dos organizadores da Futurist ingressos gratuitos para a conferência, que serão oferecidos a grupos comunitários locais e organizações sem fins lucrativos. Di Iorio está fazendo isso para aumentar o acesso a eventos de tecnologia para comunidades carentes.

Para saber mais sobre a Blockchain Futurist Conference 2022, acesse futuristconference.com.

A Untraceable Events é uma empresa de consultoria e gestão de eventos com sede em Toronto que organiza eventos em larga escala da blockchain e de criptomoedas. Fundada em 2013, a Untraceable foi a primeira agência de marketing e gestão de eventos a atender a comunidade de criptomoedas no Canadá. Nos últimos nove anos, a Untraceable organizou centenas de eventos, incluindo a primeira Bitcoin Expo no Canadá, o primeiro hackathon da Ethereum e o maior evento de criptomoedas do Canadá, a Blockchain Futurist Conference.

A Decentral Inc. é uma empresa canadense líder que desenvolve ferramentas fundamentais para a próxima geração da Internet. Berço da Ethereum, a Decentral foi fundada em 2014 por Anthony Di Iorio com o objetivo de se tornar um espaço de encontro comunitário e centro de inovação para tecnologia descentralizada. Desde então, tem ajudado a criar uma comunidade de centenas de projetos parceiros em Toronto e em todo o mundo. A Decentral é a criadora da Jaxx Liberty, uma carteira de criptomoedas sem custódia que capacitou milhões de pessoas em todo o mundo com as ferramentas necessárias para controlar suas vidas digitais.

Contatos para a imprensa: Jen Wheatley, Decentral Inc., [email protected]; Tracy Leparulo, Untraceable Eventos, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861089/Decentral_Inc__Anthony_Di_Iorio_to_Address_Challenges_Hindering.jpg

FONTE Decentral Inc.

SOURCE Decentral Inc.