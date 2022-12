Antier bietet exklusive Web-3.0-Lösungen, die für die Bildungs- und Gesundheitsbranche von Bedeutung sind

NOTTINGHAM, England, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das führende Blockchain-Unternehmen Antier bietet futuristische Geschäftslösungen auf der Grundlage der Web-3.0-Technologie an. Da Web3 für Transparenz, Sicherheit und Verschlüsselung sorgt, hilft es, die Probleme im Zusammenhang mit der Vertrauensbildung und der Einfachheit von Zahlungen zu lösen.

Antier hilft Bildungs- und Gesundheitsdienstleistern mit Web-3.0-Technologien, indem es ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Blockchain- und Metaverse-Technologie verbessert.

Antier Provides Exclusive Web 3.0 Solutions That Matter For Education & Healthcare Industries

Der Gründer und CEO von Antier, Herr Vikram Raj Singh, drückte das so aus: „Antier hat sich der Aufgabe verschrieben, ein dezentrales Blockchain-Ökosystem für Unternehmen bereitzustellen, zusammen mit hochmodernen Lösungen für metaversebasierte Klassenzimmer und Gesundheitseinrichtungen." Er fuhr fort: „Da Web-3.0-Spiele eine neue Art des Verdienstes beim Spielen eröffnet haben, bieten wir auch absolut fantastische Gaming-Lösungen."

Antier verfügt auch über Fachkenntnisse in den Bereichen 3D-Grafik, AR/VR-Technologien, Blockchain und Metaverse, die nicht nur zur Förderung von Vertrieb und Marketing, sondern auch zur Entwicklung virtueller Klassenzimmer für Schüler und Studenten und zur Schulung von Fachkräften im Gesundheitswesen genutzt werden können.

Das Unternehmen bietet Web-3.0-Entwicklungsdienste für die Geschäftsautomatisierung an, die eine schnelle Lieferung und Zahlung gewährleisten und die Effektivität bei der Entwicklung von Kundenbeziehungen erhöhen. Seine Web-3.0-basierten Lösungen haben schon etlichen Unternehmen dabei geholfen, datengestützte Erkenntnisse optimal zu nutzen, um bessere Geschäftspläne und Verkaufsstrategien zu entwickeln.

Antier macht es Pädagogen jetzt leichter, den globalen Markt anzusprechen, ohne sich um komplizierte Zahlungen kümmern zu müssen. Die Zahlungsabwicklung kann über konzernunabhängige Blockchain-Netzwerke erfolgen.

In ähnlicher Weise können Gesundheitsdienste von den exklusiven Metaverse-Entwicklungsdiensten von Antier profitieren. Kürzlich organisierte das Unternehmen ein festliches Ereignis, Anfestier, bei dem die Mitarbeiter eingeladen wurden, Diwali im Metaverse zu feiern. Kein Wunder, das dies gut ankam, denn es war das erste Mal, dass ein Unternehmen so etwas Außergewöhnliches für seine Mitarbeiter auf globaler Ebene veranstaltete.

Darüber hinaus zielt das Unternehmen darauf ab, Blockchain-freundliche Lösungen für alle Arten von Unternehmen anzubieten. Alle Unternehmen leben von der strengen Geheimhaltung sensibler Daten, und das ist etwas, das Web-3.0-Lösungen gewährleisten. Daher sorgen sie auch für mehr Freiheit und Agilität. Antier hilft dabei, evolutionäre Innovationen zu nutzen, wie z. B. die Verwendung von Chatbots, um einen besseren Kundenservice zu ermöglichen.

Antier verfügt über Fachwissen in den Bereichen Augmented Reality und Virtual Reality und kann auch realitätsnahe 3D-Grafiken erstellen. Die Kombination dieser Technologien kann dazu beitragen, einen digitalen Zwilling der realen Welt zu erzeugen und die Art und Weise der Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden zu verändern. Die Techniker von Antier können Unternehmen dabei helfen, virtuelle Läden zu errichten, in denen die Kunden digitale Nachbildungen realer Waren auswählen, diese in Form von Kryptowährungen bezahlen und das echte Produkt an ihre Haustür geliefert bekommen können. Kein Wunder, dass Antier sich das Ziel gesetzt hat, die Funktionsweise der Unternehmenswelt grundlegend zu verändern.

Informationen zu Antier

Antier ist eines der bahnbrechenden Web-3.0-Entwicklungsunternehmen und hat die Blockchain-Industrie seit mehr als 10 Jahren fest im Griff. Es hat die besten Mitarbeiter in den Bereichen Web 3.0, Blockchain, NFT, Metaverse, Wallet, Krypto-Banking, Krypto-Exchange-Entwicklung, Coin-Entwicklung und vielen ähnlichen Bereichen unter Vertrag.

