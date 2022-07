Antier Solutions : fournir de puissantes plateformes d'échange de crypto-monnaies aux entreprises mondiales

Antier Solutions, l'une des principales sociétés de technologie blockchain, a permis aux entreprises de perturber le marché avec de puissantes plateformes d'échange de crypto-monnaies.

La société abrite une équipe de plus de 500 experts en blockchain et en finance ayant une expérience réelle dans le développement de logiciels d'échange de crypto-monnaies centralisés, hybrides et décentralisés .

Le solide portefeuille d'Antier comprend la livraison réussie de plus de 30 plateformes d'échange de crypto-monnaies à des clients sur cinq continents.

Des entreprises de tous horizons font confiance à Antier Solutions non seulement pour le développement de bourses personnalisées, mais aussi pour leurs logiciels de trading de crypto-monnaies en marque blanche. Vikram R. Singh, PDG d'Antier, a déclaré : « Nous avons investi notre expertise, nos connaissances et notre temps dans le développement d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies sécurisée et fiable, avec une interface utilisateur/expérience client entièrement personnalisable, une API pour un accès instantané à un réseau mondial de liquidités, un puissant moteur de correspondance, la capacité de traiter jusqu'à 100 000 transactions par seconde, etc. »

« Notre plateforme d'échange de crypto-monnaies de marque blanche est facilement évolutive, testée par de vrais utilisateurs, et peut être exploitée par quiconque prévoit de lancer une bourse de crypto-monnaies pour accélérer le temps de mise sur le marché. »

De plus, Antier est connu pour ses solutions de script clone d'échange de crypto-monnaies de classe mondiale qui permettent aux entreprises de lancer des échanges semblables aux plateformes d'échange populaires, y compris centralisées, hybrides et décentralisées.

Grâce à sa connaissance approfondie du domaine, à sa riche expérience et à ses prouesses techniques, Antier maîtrise le développement des bourses de crypto-monnaies. La société permet aux opérateurs d'échange potentiels d'offrir des plateformes de négociation puissantes à leurs utilisateurs avec des options telles que le trading au comptant, le trading sur marge, le trading de produits dérivés, le bot trading, etc.

À propos d'Antier Solutions

Antier Solutions est une entreprise leader dans le domaine de la technologie blockchain qui vise à « décentraliser le monde ». La société propose une multitude d'offres, allant du développement d'une bourse de crypto-monnaies et d'un portefeuille au développement personnalisé de blockchain, à la tokenisation et au développement d'une plateforme bancaire favorable aux crypto-monnaies .

Antier est animée par la devise d'adopter des solutions technologiques ingénieuses pour rester en avance sur le changement. Avec cette conviction, Antier a élargi ses offres pour répondre au marché florissant des NFT et au marché des métavers .

