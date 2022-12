Antier tire parti des nouvelles technologies pour fournir des solutions NFT de pointe

Antier est une société de développement de NFT de renom, forte de plus de dix ans d'expertise technique et au service d'une clientèle mondiale

NOTTINGHAM, Angleterre, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Antier est un leader mondial des services de développement de NFT. La société s'est lancée dans le secteur des NFT alors que ces derniers n'en étaient encore qu'à leurs balbutiements ; Antier comprend les moindres détails du développement de NFT et s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de services de développement de NFT.

À propos du succès d'Antier, le PDG de la société, M. Vikram R Singh, a déclaré : « Antier s'efforce toujours de tirer parti des technologies de pointe pour fournir des solutions d'avant-garde à ses clients. Nous attachons de l'importance à l'intégrité, à l'honnêteté et à la transparence. Antier veille à ce que tous les clients aient une expérience merveilleuse avec l'entreprise, et nous avons mis en place un canal de communication approprié pour que les clients soient bien informés de toutes les étapes de leurs projets. » Il a ajouté : « Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'égard de mon équipe qui s'efforce de fournir des solutions de classe mondiale en un temps record. Antier reconnaît la valeur de sa main-d'œuvre, et nous essayons de fournir le meilleur environnement et les meilleurs conseils à tous nos employés pour qu'ils s'épanouissent chez Antier. »

Antier fournit un éventail de solutions NFT :

Développement de jetons NFT

Les NFT sont des jetons non fongibles, ils sont uniques et rares. Antier peut transformer une image, une vidéo, un fichier audio, un GIF, etc. en un NFT. Les NFT ont un avenir prometteur. De nombreuses personnes ont gagné des millions de dollars en vendant des NFT.

Développement du marché de NFT

Antier est réputé pour ses services de développement du marché de NFT. Le marché est une plateforme en ligne qui permet d'acheter, de vendre et de négocier des NFT. Antier est au service des géants de la technologie en leur offrant des services de développement du marché de l'art numérique NFT, des services de développement de l'art génératif NFT, des services de développement de plateformes de jeu NFT et des services de développement du marché de la musique NFT .

Les NFT sont un moyen sûr et sécurisé pour les artistes de faire découvrir leurs créations à un public plus large. Par exemple, les musiciens peuvent transformer leurs fichiers audio ou vidéo en NFT et les vendre sur un marché de NFT . De même, les artistes du monde entier peuvent entrer en contact avec un public plus large grâce à un marché de NFT.

Nishant Mitra, directeur technique d'Antier, a déclaré : « Chez Antier, nous nous efforçons de faire en sorte que les meilleures solutions soient accessibles à un public mondial. Nos solutions sont proposées à des prix compétitifs et nous mettons un point d'honneur à rester au fait de l'évolution des tendances du secteur. Chez Antier, nous organisons régulièrement des ateliers pour que nos employés soient au courant de ce qui se passe dans le secteur et de la manière dont nous pouvons avancer au rythme des nouvelles technologies. »

À propos d'Antier Solutions

Antier est un fournisseur de services de développement des jetons et des marchés de NFT. La société est au service d'un public mondial et a été reconnue comme l'une des meilleures sociétés de développement de NFT. Outre les NFT, Antier travaille sur les dernières technologies telles que la blockchain, le web 3.0 , DeFi, Exchange, la banque cryptographique, etc. Antier compte des clients dans le monde entier et est connu pour ses solutions de qualité à des prix compétitifs.

