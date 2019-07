Antiga cidade capital, Datong lança festa cultural com série de atividades turísticas em Yungang

Vale salientar que este ano, os nativos bem como os turistas desfrutarão de atividades como A Semana Internacional de Filmes de Ação Jackie Chan, de 21-27 de julho, o 2o. Jogos da Juventude da China, de 8-18 de agosto, o Ciclo Clássico de Datong em agosto, a Maratona Internacional de Datong em setembro, o Campeonato de Xadrez de Shanxi de 2019, e a Mostra Internacional de Cultura Fotográfica de (Datong), na China de 2019, entre outros.

Datong tem se aberto e exaltado a revolução energética nos últimos anos, e concentrado esforços em cultura e turismo para a transformação da cidade com base em recursos rumo a um desenvolvimento de alta qualidade, declarou o prefeito de Datong, Wu Hongwen.

Novas conquistas foram conseguidas em orientação de políticas, desenvolvimento de projetos, inovação empresarial e construção de marca, observou Wu.

Os esforços trouxeram a Datong cerca de 33,43 turistas domésticos no primeiro semestre de 2019, uma alta de 22,96 por cento em relação ao ano passado, com a receita com turismo totalizando 28,106 bilhões de yuanes, uma alta de 25 por cento em relação ao ano anterior.

O Índice de Desenvolvimento de Turismo de Datong na China, desenvolvido pelo Serviço de Informação Econômica de Datong e da China, também mostrou o crescimento do turismo de Datong nos últimos anos em volume de turistas, nível de consumo e potencial de atendimento crescendo 15,32 por cento, 10,08 por cento e 73,41 por cento respectivamente com relação ao ano anterior no primeiro semestre deste ano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/951355/Datong_culture_tourism.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/951356/Datong_drone_show.jpg

FONTE Datong government

SOURCE Datong government