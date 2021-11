Antigénový rýchlotest spoločnosti JOYSBIO na SARS-COV-2 zisťuje variant OMICRON

JOYSBIO, jeden z popredných svetových výrobcov testov na COVID-19, oznamuje, že ich testy sú dostupné kdekoľvek a identifikujú nové, nebezpečné varianty.

TIENCIN, Čína, 30. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JOYSBIO, jeden z popredných svetových výrobcov rýchlotestov laterálneho prietoku s hrdosťou oznamuje, že ich testy sú dostupné po celom svete. Okrem toho boli schopní preukázať, že ich test dokáže odhaliť nový Omicron (B.1.1.529). Tento variant bol predmetom nedávneho mimoriadneho stretnutia WHO a je dôvodom, prečo mnohé krajiny zaviedli zákaz cestovania.

Súprava antigénového rýchlotestu spoločnosti JOYSBIO na SARS-COV-2 je schopná odhaliť varianty SARS-COV-2 vrátane B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gama) a B.1.1.529 (Omicron). Viac informácií nájdete na https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

„Variant Omicron je stále trochu záhadou. Zdá sa, že je ľahšie prenosný," povedal Rick Zhang, riaditeľ rozvoja obchodu spoločnosti JOYSBIO. „Podľa sekvenčných údajov nového variantu nie je cieľová proteínová oblasť našej testovacej súpravy ovplyvnená. Súpravy antigénových rýchlotestov na SARS-COV-2 vyrobené spoločnosťou JOYSBIO sú preto schopné zistiť variant Omicron."

Správa WHO, stará len niekoľko dní, obsahuje niektoré znepokojujúce náznaky. „Tento variant má veľké množstvo mutácií, z ktorých niektoré sú znepokojujúce. Predbežné dôkazy naznačujú zvýšené riziko opakovaného infikovania týmto variantom v porovnaní s inými znepokojujúcimi variantmi (VOC).

„Jednotlivcom pripomíname, aby prijali opatrenia na zníženie ich rizika ochorenia na COVID-19 vrátane osvedčených opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení, ako je nosenie vhodnej veľkosti rúšok, hygiena rúk, fyzický odstup, zlepšenie vetrania vnútorných priestorov, vyhýbanie sa preplneným priestorom a očkovanie." - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

Súprava antigénového rýchlotestu spoločnosti JOYSBIO na COVID-19 poskytuje výsledky už za 15 minút.

Test spoločnosti JOYSBIO je mimoriadne presný. „Podľa klinickej analýzy 492 vzoriek je citlivosť detekcie 98,13 % a špecificita 99,22 %." (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/) Rýchlotest bol použitý a testovaný proti variantom SARS-COV-2 a ukázal sa rovnako citlivý, presný a rýchly.

„V spoločnosti JOYSBIO," povedal Zhang, „sme sa zaviazali držať krok so všetkými variantmi SARS-COV-2. Naše existujúce testy budeme naďalej zlepšovať a podľa potreby vyvíjať nové. Čím skôr sa človek dozvie, že je chorý, tým skôr môže podniknúť proaktívne kroky na zabránenie šírenia a postarať sa o seba."

Zhang ďalej povedal, že ochrana životov je každodenným poslaním spoločnosti JOYSBIO.

Viac informácií nájdete na https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

O spoločnosti JOYSBIO

JOYSBIO (Tiencin) Biotechnology Co., Ltd. je čínska biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva vysokokvalitné zdravotnícke súpravy na diagnostické rýchlotestovanie in-vitro (IVD) ako aj revolučné prispôsobené súpravy reagentov do všetkých častí sveta. Spoločnosť JOYSBIO založil tím profesionálov s dlhoročnými technickými, marketingovými/obchodnými, prevádzkovými a výrobnými odbornými znalosťami v tomto odvetví.

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.