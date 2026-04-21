Antimatter lance le premier neocloud intégré au monde dédié à l'inférence IA

S'appuyant sur plus de 1 GW de capacité électrique sécurisée via des accords de raccordement au réseau et des réservations de sites, répartie sur des micro-sites de production d'énergie aux États-Unis, en Europe et dans le Golfe, Antimatter va déployer un réseau mondial de 1 000 micro data centers distribués pour servir le marché en pleine explosion de l'inférence IA — 5 fois plus rapide et 50 % moins cher que les hyperscalers.

CANNES, France, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Antimatter, une nouvelle catégorie de neocloud spécialement conçue pour l'économie IA distribuée, annonce aujourd'hui son lancement à travers le rapprochement stratégique de trois entreprises : Datafactory (infrastructures énergétiques et électriques, États-Unis), Policloud (réseau de micro data centers modulaires), et Hivenet (fournisseur de cloud distribué).

L'entité ainsi constituée crée la première plateforme d'infrastructure IA entièrement intégrée couvrant l'approvisionnement énergétique, le matériel physique et le logiciel cloud — conçue pour répondre à l'explosion mondiale de la demande en inférence IA, à une fraction du coût hyperscale et avec des délais de mise en œuvre considérablement réduits.

Antimatter mobilise des capitaux à un rythme sans précédent pour construire le premier réseau mondial de neocloud optimisé pour l'inférence IA. L'entreprise sécurise 300 millions d'euros pour financer le déploiement de ses 100 premières unités Policloud en 2027, représentant 40 000 GPU et plus de 3,6 exaFLOPS de capacité de calcul active.

D'ici fin 2030, le réseau prévu de 1 000 Policlouds fournira plus de 400 000 GPU et plus de 36 exaFLOPS de capacité d'inférence IA distribuée — l'équivalent de cinq data centers hyperscale traditionnels, déployés dans des dizaines de pays avec 50 % de dépenses en capital en moins et des délais de mise sur le marché nettement réduits.

Antimatter est dirigée par David Gurlé, entrepreneur en série dans la haute technologie, fondateur de l'activité Real-Time Communications de Microsoft (aujourd'hui Microsoft Teams), ancien directeur de la division entreprise de Skype et de sa cession à Microsoft, et fondateur de Symphony Communication Services.

« À l'ère de l'IA, l'intelligence n'est pas le goulot d'étranglement — c'est l'énergie », déclare David Gurlé, cofondateur, Executive Chairman et CEO d'Antimatter. « L'infrastructure conçue pour la première ère du cloud et de l'IA a été pensée autour de la centralisation à grande échelle. Mais l'ère de l'inférence exige un modèle différent : plus distribué, plus rapide à déployer, et souverain par conception. C'est l'infrastructure qu'Antimatter construit. »

Pourquoi l'inférence IA remet en cause le modèle cloud traditionnel

La première vague de l'IA consistait à entraîner des modèles massifs dans des data centers centralisés. Mais la phase suivante — l'inférence — consiste à faire tourner ces modèles des milliards de fois par jour, dans des applications comme les copilots, les agents et les systèmes de décision en temps réel.

Ce basculement change tout. L'inférence requiert une infrastructure plus proche des utilisateurs, plus rapide à déployer, plus économe en énergie et géographiquement distribuée. Les hyperscalers traditionnels n'ont pas été conçus pour cela : leur modèle repose sur de vastes campus centralisés qui peuvent prendre des années à construire et nécessitent des capitaux initiaux considérables.

La réponse d'Antimatter : amener le data center là où se trouve l'énergie, et non l'inverse.

Le marché mondial des capacités de data centers devrait passer de 55 GW en 2023 à 220 GW en 2030 — soit une croissance annuelle de 22 % — mais les files d'attente de raccordement au réseau et les délais d'infrastructure s'imposent comme le principal obstacle. En Europe, plus de 12 TWh d'électricité renouvelable ont été écrêtés en 2023, représentant plus de 4,2 milliards d'euros de valeur perdue. Dans le même temps, plus de 1 000 GW de capacité renouvelable supplémentaire restent bloqués dans les files d'attente de permis et de raccordement en Europe et dans le Golfe.

Un neocloud full-stack conçu pour l'ère de l'inférence IA

Antimatter est la seule entreprise à contrôler l'intégralité de la chaîne de valeur :

Modèle centré sur l'énergie

Plus de 1 GW de capacité électrique sécurisée via des accords formels de raccordement au réseau et des réservations de sites, dont plus de 160 MW déjà opérationnels au Texas et en Oregon. Antimatter déploie ses unités Policloud directement sur ou à proximité d'actifs énergétiques existants — éolien, solaire, hydroélectrique ou biogaz — convertissant une énergie jusqu'alors inexploitée en infrastructure IA productive en quelques mois, sans attendre des années de nouvelles capacités de transmission.

Couche d'infrastructure décentralisée

Une flotte de micro data centers modulaires et conteneurisés, pouvant accueillir jusqu'à 400 GPU chacun et déployables en seulement cinq mois, contre 24 mois et plus pour les projets hyperscale traditionnels. Antimatter exploite actuellement 10 unités sur 8 sites et dispose d'un pipeline commercial de plus de 500 unités supplémentaires.

Couche logicielle distribuée

Une plateforme propriétaire de calcul et de stockage distribués fournissant l'intelligence d'orchestration qui connecte le matériel distribué en un tissu cloud unique et souverain, avec une capacité Tier 3 par défaut — capable de traiter des milliards de requêtes d'inférence quotidiennes, avec une latence inférieure à 10 ms pour les usages edge et une pleine souveraineté des données pour les secteurs réglementés.

Avantages concurrentiels clés

Indicateur Antimatter Hyperscale traditionnel Capex par MW entièrement équipé ~7 M$ ~35 M$ Délai de déploiement 5 mois 24 mois et plus Tarification client ~50 % sous le marché Tarif de marché Latence edge < 10 ms Variable Réduction carbone ~70 % de moins ; sans refroidissement par eau Standard Souveraineté des données Architecture souveraine par conception ; juridiction locale Solutions ajoutées a posteriori

Une traction commerciale solide

Antimatter entre sur le marché avec une dynamique commerciale démontrée :

$20m de chiffre d'affaires prévisionnel

3 344 GPU déployés avec une demande supérieure à 10 000

100 Policlouds en cours de déploiement en 2027, représentant 40 000+ GPU

1 000 Policlouds prévus d'ici fin 2030, représentant 400 000+ GPU

Base clients diversifiée : secteur énergétique (35 %), secteur public (30 %), agriculture (15 %), entreprises (20 %)

L'entreprise vise plus de 250 M$ de chiffre d'affaires dans les 18 prochains mois et plus de 3,0 Md$ d'ici fin 2030.

Perspectives des investisseurs

« L'infrastructure IA est désormais une classe d'actifs stratégique, et les gagnants seront ceux qui sauront combiner des actifs tangibles avec du logiciel à grande échelle. Le modèle verticalement intégré d'Antimatter — des mégawatts aux API — est exactement le type d'infrastructure qui peut définir la prochaine décennie de croissance numérique. » — Alex Manson, CEO de SC Ventures, Standard Chartered Bank

« La France et l'Europe ont besoin d'une infrastructure souveraine et économe en énergie pour rester compétitives dans l'IA. Ce qui nous a convaincus chez Antimatter, ce n'est pas seulement la technologie, mais la capacité à déployer des micro data centers en quelques mois, sur des actifs énergétiques existants, tout en répondant aux exigences réglementaires les plus strictes. » — Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO d'OneRagtime

« Depuis Dubaï, nous voyons de première main comment les marchés émergents sautent les infrastructures traditionnelles pour adopter directement des architectures natives pour l'IA. Le modèle d'Antimatter — distribué, efficace en capital et profondément intégré à l'énergie — est conçu précisément pour ces marchés et pour la prochaine génération d'entreprises IA que nous soutenons. » — Noor Sweid, fondatrice et Managing Partner, Global Ventures

« Chez Inria, nous travaillons chaque jour à la frontière de l'IA et du calcul haute performance. L'approche d'Antimatter est convaincante car elle réconcilie des charges de travail IA de pointe avec une infrastructure plus frugale et durable — distribuée, définie par logiciel et proche des énergies disponibles. C'est une belle illustration de l'histoire industrielle deeptech que nous souhaitons voir émerger en Europe. » — Bruno Sportisse, président et CEO d'Inria

À propos du fondateur

David Gurlé est un entrepreneur et ingénieur français, Chevalier de la Légion d'Honneur. Il a fondé sept entreprises, dont Symphony Communication Services (valorisation de 1,4 Md$), et a occupé des postes de direction chez Microsoft (où il a fondé l'activité Real-Time Communications), Thomson Reuters et Skype (VP & General Manager, Enterprise). Il est titulaire d'un Master en Informatique et Télécommunications de l'EFREI Paris.

À propos d'Antimatter

Antimatter est le neocloud distribué dédié à l'inférence IA. En intégrant verticalement l'énergie, l'infrastructure modulaire et le logiciel d'orchestration, Antimatter déploie une infrastructure de calcul IA de qualité enterprise plus rapidement, à moindre coût et de manière plus durable que les fournisseurs hyperscale traditionnels. Basée à Cannes, en France, avec des opérations importantes aux États-Unis, Antimatter sert des entreprises, des gouvernements et des sociétés IA dans le monde entier.

www.antimatter.com

Note sur le calcul des exaFLOPS : RTX 5090 = ~90 TFLOPS FP32. 40 000 GPU x 90 TFLOPS = 3 600 pétaFLOPS = 3,6 exaFLOPS. Pour 400 000 GPU = 36 exaFLOPS.

CONTACT: Ariane Forgues, [email protected]

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