Antonio Wrobleski é o novo presidente do Conselho da BBM Logística

Na BBM Logística desde 2013, o executivo atua há 35 anos no setor logístico brasileiro e internacional, com importantes passagens pela Ryder no Brasil, como presidente de 1996 até 2008; na Hertz, como Diretor Executivo e na DHL, como Country Manager. Em 2009, montou a AWRO Logística e Participações, com foco em M&A e consolidação de plataformas no Brasil.

Antonio é Engenheiro, com MBA na NYU (New York University) e faz parte do Conselho da BBM Logística, além de sócio da Awro Logística e Participações. Seu trabalho tem grande exposição no mercado Internacional, em mais de 15 países tanto no trade de importação como de exportação.

"Acredito que tudo na vida é conexão e que, no Brasil, a logística ainda não tem a relevância que merece. Com a visão de um construtor, sempre pensei que o segmento precisa apostar na conectividade, principalmente neste momento pelo qual estamos passando. Tenho convicção de que a logística no país precisa e será vista ainda como um parceiro estratégico de fundamental importância, assim, temos que investir e atuar de forma concreta para que isso aconteça", explica Wrobleski.

André Prado, CEO da BBM, também comemora a escolha pelos acionistas: "A inegável experiência do Antônio, que foi um dos idealizadores da Plataforma Logística que é a BBM, pode contribuir muito para nossa continuidade de crescimento e desenvolvimento do negócio."

A BBM Logística é um dos principais operadores logísticos rodoviários do Mercosul e foi eleita em 2021 pelo Financial Times como uma das oito transportadoras que mais cresceram nas Américas, sendo a única representante do Brasil. Alicerçada sob o conceito End-to-End, operando desde a matéria-prima até o consumidor final, a companhia fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros. Com 25 anos de atuação, a partir da entrada em 2017 do fundo de Private Equity Stratus e da nova equipe de gestão, a BBM se tornou um consolidador do setor de transporte rodoviário, adquirindo empresas de altíssima reputação como Transeich (2018), Translovato (2019), Translag (2020) e Diálogo (2020), além de ser listada na B3 desde 2019. Hoje, com mais de 5.300 funcionários, 3.000 veículos em operação e aproximadamente 15 milhões de entregas por ano, a BBM é a única empresa totalmente Omnichannel do mercado brasileiro, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.

