Antuit.ai s'associe aux principaux responsables de la chaîne d'approvisionnement, du merchandising et du marketing pour lancer un conseil consultatif stratégique

DALLAS, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Antuit.ai , une société de Goldman Sachs et leader dans les solutions d'IA SaaS pour la chaîne d'approvisionnement, le merchandising et le marketing dans les secteurs des produits de consommation et de la vente au détail, annonce la formation du conseil consultatif stratégique (SAB) d'Antuit.ai.

Les membres fondateurs du SAB d'Antuit.ai comprennent les directeurs suivants, qui possèdent une grande expertise dans les domaines des produits de consommation, du commerce de détail et de la technologie :

Bill Read , ancien directeur général de la chaîne d'approvisionnement d'Accenture NA et vice-président de Capgemini

, ancien directeur général de la chaîne d'approvisionnement d'Accenture NA et vice-président de Capgemini Randall Beard , ancien directeur général de Proctor & Gamble et président de Nielsen Global

, ancien directeur général de Proctor & Gamble et président de Nielsen Global Bill Marrin , directeur exécutif de Supply Chain 50, qui fait partie de World 50, une communauté peer to peer de niveau C

, directeur exécutif de Supply Chain 50, qui fait partie de World 50, une communauté peer to peer de niveau C Fernando Palacios , ancien directeur de la chaîne d'approvisionnement intégrée de Miller Coors et vice-président exécutif de Land O'Lakes

, ancien directeur de la chaîne d'approvisionnement intégrée de et vice-président exécutif de Land O'Lakes J. Matt Salmonson, ancien vice-président de la gestion des stocks de GAP, vice-président de Williams-Sonoma et responsable de la stratégie de vente au détail

« Je suis très enthousiaste à l'idée que ce groupe de leaders d'entreprises innovantes et intelligentes s'implique dans Antuit.ai pour apporter un avis extérieur », a déclaré Craig Silverman, PDG d'Antuit.ai. « Ils nous aideront à façonner notre stratégie alors que nous continuons à tracer la voie en tant que leader de la technologie de rupture de l'IA pour développer notre chaîne d'approvisionnement, notre gestion de la croissance des revenus, notre tarification quant à la durée de vie des produits, au merchandising omnicanal et à la personnalisation pour le bien de nos clients. »

Bill Read, responsable du SAB d'Antuit.ai, a déclaré : « Antuit.ai ne se contente pas de parler d'IA, mais a produit une plateforme et des solutions d'IA pour fournir des résultats réels à l'échelle des entreprises mondiales. Peu de sociétés de SaaS peuvent faire cette affirmation et en montrer les preuves concrètes. Je suis très heureux de faire partie des solutions technologiques d'Antuit.ai qui changent la donne et de diriger le SAB en tant que membre indépendant. Avec les autres membres du conseil d'administration, je me réjouis d'aider l'entreprise dans sa croissance et de développer son impact positif sur les résultats de ses clients. »

À propos d'Antuit.ai

Antuit.ai , une société de Goldman Sachs, est le leader des solutions de prévision et de merchandising basées sur l'IA.

