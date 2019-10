AntWorks ganha o Prêmio de Inovação em Tecnologia de Software de Automação Inteligente da Frost & Sullivan

SINGAPURA, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A AntWorks™ , uma provedora global de soluções de inteligência artificial e automação inteligente baseadas na ciência fractal, anunciou hoje que ganhou o Prêmio de Inovação em Tecnologia de Software de Automação Inteligente da empresa de pesquisa global Frost & Sullivan . O prêmio reconhece os líderes mais inovadores do setor em diferentes mercados e se baseia em extensas pesquisas, uma primária e outra secundária, realizadas por uma equipe global de analistas e consultores de toda a cadeia de valor.

A Frost & Sullivan reconheceu a AntWorks como líder em inovação tecnológica do setor de automação inteligente após o profundo impacto causado por sua Plataforma de Automação Integrada, ANTstein™ Square. A plataforma é caracterizada como uma suíte de automação inteligente orientada por processamento direto que utiliza tecnologias de ponta, como a leitura cognitiva por máquinas (CMR, sigla em inglês) com ciência baseada em fractais para possibilitar que as empresas melhorem seus processos de negócios e resolvam os principais desafios corporativos.

Parabenizando a AntWorks pelo prêmio, Anand S, vice-presidente da TechVision & Head Global Innovation Center Frost and Sullivan, declarou: "A AntWorks está revolucionado o legado da indústria de automatização robótica de processos com sua visão e capacidade de automação inteligente superior fornecida por sua poderosa e completa Plataforma de Automação Integrada, a ANTstein. Estamos particularmente impressionados com a proposta única da AntWorks sobre dados limpos e sua abordagem de automação baseada em processos de negócios com ajuda da sua capacidade superior de automatizar eficazmente amplos processos complexos com a combinação de curadoria de dados e gestão da força de trabalho digital".

Asheesh Mehra, cofundador da AntWorks e CEO do grupo, declarou: "É uma honra nossa empresa ser reconhecida pela Frost & Sullivan como líder em inovação tecnológica nas áreas de IA e de automação. Este reconhecimento é a comprovação do trabalho árduo de todos da AntWorks. Estamos comprometidos com o uso ético da IA em todos os processos de negócios e fornecemos tecnologia de ponta para empresas ágeis e com visão de futuro de todos os setores. Nossa missão continua focada em fornecer uma experiência de automação inteligente, autêntica, centrada em dados e de ponta a ponta para empresas cujo objetivo final é o processamento direto".

Relatório: www.ant.works/fs-ia-award

Sobre a AntWorks

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente que cria novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP, em inglês) do mundo baseada em princípios da ciência dos fractais e reconhecimento de padrões que compreende todos os tipos de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todos os fragmentos de informações para uma variedade de setores. Visite www.ant.works para capacitar sua empresa por meio da automação de processos corporativos complexos de ponta-a-ponta.

