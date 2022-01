ANUNCIA TESSA THOMPSON COMO O SEU NOVO ROSTO DE BELEZA

A LUMINOUS SILK FOUNDATION é conhecida por ser a primeira expressão da filosofia de Armani de aperfeiçoar a beleza da pele com um leve toque e vem acompanhada de uma gama que abrange 40 cores, para se adequar a cada tom de pele. O LIP POWER é um batom acetinado de longa duração formulado com óleos protetores e reconfortantes e pigmentos altamente concentrados que oferecem uma cor intensa durante todo o dia, conforto e uma sensação de leveza. A sua inovadora ponta em forma de gota permite facilidade de aplicação e linhas precisas e definidas.

"A minha ideia de beleza aplica-se a todas as mulheres, uma vez que realça a sua personalidade e características únicas. Tessa Thompson impressionou-me com a energia exuberante que irradia e a tranquilidade envolvente da sua maneira de ser. Estou muito contente por poder trabalhar com ela e dar expressão a uma nova faceta do caleidoscópio feminino da Armani beauty", afirma Giorgio Armani.

Tessa Thompson acrescenta: "As ideias que temos em torno do que é belo estão a mudar culturalmente e a tornar-se mais inclusivas. O que eu mais gosto em Armani é o modo como empodera todos os tipos de mulher permitindo-lhe sentirem-se na sua melhor versão."

Thompson, nascida em Los Angeles, estreou-se no teatro, tendo depois desempenhado pequenos papéis na televisão antes de se notabilizar no cinema. O seu primeiro papel de sucesso no cinema foi no filme "Dear White People" em 2014, seguido de "Selma" de Ava DuVernay no mesmo ano. É também conhecida pelo seu papel na série de drama nomeada para os Emmy "Westworld». Em 2015, protagonizou "Creed" e em novembro de 2018 regressou com o mesmo papel em "Creed II". Atualmente a atriz encontra-se na fase de produção de Creed III. Tessa Thompson interpretou o papel de Valkyrie no filme da Marvel "Thor: Ragnarok" em 2017, seguindo-se "Avengers: Endgame" em 2019, e irá desempenhar novamente o papel no próximo "Thor: Love and Thunder", cujo lançamento está previsto para 2022. Em 2019, Tessa Thompson foi capa da revista TIME como Líder da Próxima Geração. Em 2020, foi co-protagonista em "Sylvie's Love", em que também foi produtora executiva. Foi recentemente reconhecida pelo seu papel como Irene Redfield no filme de Rebeca Hall, "Identidade" ["Passing", título original], passado na década de 1920, que estreou na Netflix em novembro de 2021. O filme é uma adaptação do romance de Nella Larsen, escrito na década de 1920 no Renascimento do Harlem, e que explora o tema da identidade racial. Em 2021, paralelamente à sua carreira de atriz, Tessa Thompson fundou a sua empresa de produção, Viva Maude, para a qual assinou um contrato first look com a HBO/HBO Max, que arranca com as adaptações para cinema das obras "The Secret Lives of Church Ladies" e "Who Fears Death". Além disso, criou e será produtora executiva da série documental para a Hulu intitulada «Puzzle Talk», que se encontra atualmente em fase de desenvolvimento.

Tessa Thompson junta-se à Armani beauty ao lado de atrizes como Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani e Greta Ferro, os atores Ryan Reynolds, Jackson Yee e Nicholas Hoult, bem como as modelos Barbara Palvin, Madisin Rian e Valentina Sampaio. Cada um deles incorpora, à sua maneira, a derradeira visão de beleza de Giorgio Armani.

Armani beauty - simplicidade, elegância natural e autenticidade

Há mais de 20 anos que a Armani beauty oferece maquilhagem de maravilhosas texturas, cuidados para a pele formulados a partir da ciência mais inovadora, bem como fragrâncias criadas com os ingredientes mais raros. Inspirada por pessoas reais e pelas suas necessidades, a linha de maquilhagem é criada para realçar a beleza natural, revelar ao invés de ocultar e é reconhecida por vários produtos icónicos: As basesLuminous Silk e Power Fabric assim como a gama de maquilhagem Neo Nude, a máscara Eyes to Kill e a sombra Eye Tint, o batom líquido Lip Maestro e o mais recente batom Lip Power. A linha de cuidados para a pele inclui a gama exclusiva antienvelhecimento Crema Nera. A marca inclui coleções de fragrâncias para homem e para mulher, entre as quais as icónicas Acqua Di Giò, Code, Sì, My Way, bem como a gama de fragrâncias haute couture Armani / Privé.

