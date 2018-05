Anunciada parceria revolucionária para traço novo a fim de oferecer mais oportunidades a fazendeiros

A luz solar é a fonte natural crucial para a produção de alimentos, ela captura e armazena carbono como fonte de toda energia, mas a fotossíntese é altamente ineficiente. O aumento da captura de carbono através de uma fotossíntese mais eficiente é reconhecidamente uma importante oportunidade para melhorar a produtividade e sustentabilidade das plantações.

"Durante anos, a inovação do traço genético esteve extremamente limitada apenas às maiores empresas multinacionais. O objetivo do nosso desenvolvimento de produtos e programas de teste sempre foi ajudar fazendeiros a ter sucesso através de mais opções de escolha e rentabilidade", disse Kevin Cavanaugh, diretor de pesquisas da Beck's. "Estamos trabalhando junto com a Benson Hill há anos e estamos convencidos de que esta colaboração nos permitirá abrir novos canais de inovação e maiores oportunidades para nossos clientes".

A Benson Hill desenvolveu uma poderosa linha de candidatos a produto com traço genético que melhoram a eficiência fotossintética das plantações, um dos quais demonstrou um aumento significativo da produção de milho híbrido através de três anos de estudos de campo em uma ampla gama de ambientes e planos de fundo genéticos. Através de seu acordo de parceria para desenvolvimento e comercialização, Beck e Benson Hill anteciparão um candidato a produto com traço genético que está nos estágios finais de desenvolvimento e adiantarão a apresentação de um processo de regulamentação com o USDA até 2021.

"É encorajador ver empresas abordando algumas das áreas mais críticas e desafiadoras de melhoria de plantações como a fotossíntese", disse David Ertl, gerente de comercialização de tecnologia do Corn Promotion Board (Conselho de Promoção do Milho) de Iowa. "A pesquisa de desenvolvimento de traços genéticos novos é importante, mas é igualmente importante que estes desenvolvedores cooperem com outros participantes da indústria de sementes para comercializar estes traços genéticos e disponibilizá-los aos fazendeiros".

A parceria é particularmente oportuna dado o atual nível de consolidação sem precedentes da indústria da agricultura. Através de uma colaboração verdadeira, as empresas combinarão suas experiências em desenvolvimento, teste e comercialização de produto para oferecer mais opções de escolha no mercado aos fazendeiros. As empresas planejam licenciar esta tecnologia sensacional para muitas empresas de semente de milho, para que todos os fazendeiros possam ter a chance de aumentar sua produção de milho.

"Quando começamos a Benson Hill, imaginamos que a interseção de disciplinas conhecidas, como biologia de nuvem, poderia ajudar a resolver grandes desafios como a melhora da fotossíntese", disse Matthew Crisp, CEO e cofundador da Benson Hill. "Este resultado já foi demonstrado, e parceiras dedicadas como a Beck's agora nos ajudam a definir novos canais no mercado para oportunidades ao produto resultante".

Sobre a Beck's

A Beck's é uma empresa de sementes administrada e de propriedade familiar que atende fazendeiros de Indiana, Illinois, Ohio, Michigan, Kentucky, Tennessee, Iowa, Missouri, Minnesota, Dakota do Sul e Wisconsin. De acordo com uma pesquisa recente da mídia, a Beck's aparece como a sexta maior empresa de sementes dos Estados Unidos e é a única entre as seis primeiras que é familiar, o que torna a Beck's a maior empresa familiar de comercialização de sementes dos Estados Unidos. Para saber mais sobre a Beck's, acesse www.beckshybrids.com. Siga a Beck's no Twitter, www.twitter.com/BecksHybrids, curta a Beck's no Facebook, www.facebook.com/BecksHybrids, ou visite o blog da Beck's, www.beckshybrids.com/blog.

Sobre a Benson Hill Biosystems

A Benson Hill fornece a inovadores uma plataforma revolucionária de projeto de plantação para desenvolver culturas mais saudáveis e mais sustentáveis. Nossa plataforma CropOS™ combina aprendizado de máquina e big data com edição de genoma e biologia de plantas para acelerar e simplificar drasticamente o processo de desenvolvimento de um produto. Obtenha mais informações on-line: www.bensonhillbio.com. Siga-nos no Twitter: @BensonHillBio.

