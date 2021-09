- Anunciados los ganadores de los Premios Breakthrough 2022 en Ciencias de la Vida, Física Fundamental y Matemáticas

15,75 millones de dólares en premios por descubrimientos que conducen a vacunas para la Covid-19, tratamientos para enfermedades neurológicas, relojes cuánticos de una precisión sin precedentes y otros descubrimientos importantes

Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida concedido a Shankar Balasubramanian, David Klenerman y Pascal Mayer ; Katalin Karikó y Drew Weissman; y Jeffery W. Kelly

Premio Breakthrough en Matemáticas concedido a Takuro Mochizuki

Premio Breakthrough de Física Fundamental concedido a Hidetoshi Katori y Jun Ye

Seis premios New Horizons concedidos por logros de carrera en física y matemáticas

Tres Premios Maryam Mirzakhani New Frontiers concedidos a mujeres matemáticas por sus logros en la fase inicial de su carrera

La ceremonia de entrega de premios en directo y por televisión se pospone hasta 2022 debido a la pandemia

SAN FRANCISCO, 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Breakthrough Prize Foundation y sus patrocinadores fundadores -Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Yuri y Julia Milner, y Anne Wojcicki- han anunciado hoy los ganadores de la décima edición annual de los Premios Breakthrough, que otorgan un total de 15,75 millones de dólares a un apreciado grupo de galardonados y científicos que inician su carrera.

El Premio Breakthrough reconoce los descubrimientos innovadores en Física Fundamental, Ciencias de la Vida y Matemáticas. Cada uno de los cinco principales premios Breakthrough, el mayor premio científico del mundo, está dotado con 3 millones de dólares. Tradicionalmente se celebra durante una ceremonia de entrega de premios televisada y en directo que honra a los galardonados, pero este año se pospone hasta 2022 debido a la pandemia.

La respuesta científica y médica a la Covid-19 no ha tenido precedentes, y dos de los premios de este año corresponden a avances que han desempeñado un papel importante en esa respuesta. Las innovadoras vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech y Moderna que han demostrado su eficacia contra el virus se basan en décadas de trabajo de Katalin Karikó y Drew Weissman. Convencidos de la promesa de las terapias con ARNm a pesar del escepticismo generalizado, crearon una tecnología que no sólo es vital en la lucha contra el coronavirus hoy en día, sino que es muy prometedora para futuras vacunas y tratamientos para una amplia gama de enfermedades, como el VIH, el cáncer y las enfermedades autoinmunes y genéticas.

Mientras tanto, la identificación y caracterización casi inmediata del virus, el rápido desarrollo de vacunas y el seguimiento en tiempo real de nuevas variantes genéticas habrían sido imposibles sin las tecnologías de secuenciación de nueva generación inventadas por Shankar Balasubramanian, David Klenerman y Pascal Mayer. Antes de sus inventos, la resecuenciación de un genoma humano completo podía llevar muchos meses y costar millones de dólares; hoy en día, puede hacerse en un día con un coste de unos 600 dólares. Esto ha supuesto una revolución en la biología, permitiendo la revelación de una diversidad genética insospechada con importantes implicaciones desde la biología celular y del microbioma hasta la ecología, la medicina forense y la medicina personalizada.

Mientras la Covid es una crisis, la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas es una emergencia siempre presente. Jeffery W. Kelly ha marcado la diferencia en la vida de las personas que sufren enfermedades amiloides que afectan al corazón y al sistema nervioso. Demostró el mecanismo por el que una proteína, la transtiretina, se desenreda y aglomera en grupos que matan las células, los tejidos y, en última instancia, a los pacientes. A continuación concibió un enfoque molecular para estabilizar la proteína y, tras sintetizar mil moléculas candidatas, una de las moléculas diseñadas tenía la estructura adecuada para lograr esta estabilización. A continuación, ayudó a desarrollarla hasta convertirla en un fármaco eficaz, denominado tafamidis, que frena considerablemente la progresión de estas enfermedades. En el proceso, aportó pruebas de la noción de que la agregación de proteínas provoca la neurodegeneración, lo que tiene relevancia para otras enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer.

Desde los albores de la ciencia, las mejoras en la medición de precisión han dado lugar a descubrimientos. Hidetoshi Katori y Jun Ye, trabajando de forma independiente, han mejorado la precisión de la medición del tiempo en 3 órdenes de magnitud. Sus técnicas -a escala de mesa- para utilizar láseres para atrapar, enfriar y sondear átomos, producen relojes cuánticos tan precisos que perderían menos de un segundo si funcionaran durante 15.000 millones de años. Estos relojes ópticos de celosía tienen potenciales aplicaciones tecnológicas, desde la computación cuántica hasta el uso de los efectos de la relatividad de Einstein para la sismología; y en la investigación fundamental pueden utilizarse para comprobar teorías como la de la relatividad, así como para buscar ondas gravitacionales y nueva física como la materia oscura.

Mientras los experimentadores investigan el mundo físico con una precisión cada vez mayor, los matemáticos exploran las fronteras de espacios abstractos alucinantes. Takuro Mochizuki trabaja en la interfaz de la geometría algebraica -donde las soluciones a los sistemas de ecuaciones aparecen como objetos geométricos- y la geometría diferencial -donde las superficies lisas se despliegan en múltiples y complejas dimensiones-. Mochizuki superó inmensos retos técnicos y conceptuales para ampliar los límites del conocimiento en un nuevo terreno, ampliando la comprensión de los objetos llamados módulos D holonómicos para incluir variedades con singularidades, puntos en los que las ecuaciones estudiadas dejan de tener sentido. En el proceso, ha dado una base completa al campo, resolviendo todas las conjeturas básicas duraderas.

Además de los premios principales, se distribuyeron seis Premios New Horizons, dotados con 100.000 dólares cada uno, entre 13 científicos y matemáticos noveles que ya han tenido un impacto sustancial en sus campos. Además, se otorgaron tres Premios Maryam Mirzakhani New Frontiers a mujeres matemáticas en sus inicios.

Incluyendo los premios New Horizons y New Frontiers para los logros de los primeros años de carrera, este año se concede un total de 15,75 millones de dólares, lo que eleva a 276,5 millones de dólares la cantidad total concedida a científicos y matemáticos pioneros a lo largo de la década de existencia del Premio.

Las menciones completas se encuentran a continuación.

Premios Breakthrough 2022 en Ciencias de la Vida

Jeffery W. Kelly

Scripps Research Institute

Por dilucidar las bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas y de la transtiretina cardíaca, y por desarrollar tafamidis, un fármaco que frena su progresión.

________________

Katalin Karikó

BioNTech and University of Pennsylvania

Drew Weissman

University of Pennsylvania

Por la ingeniería de la tecnología de ARN modificado que permitió el rápido desarrollo de vacunas eficaces contra la COVID-19.

________________

Shankar Balasubramanian

University of Cambridge

David Klenerman

University of Cambridge

Pascal Mayer

Alphanosos

Por el desarrollo de un método robusto y asequible para determinar secuencias de ADN a gran escala, que ha transformado la práctica de la ciencia y la medicina.

________________

Premio Breakthrough 2022 en Física Fundamental

Hidetoshi Katori

University of Tokyo y RIKEN

Jun Ye

National Institute of Standards and Technology y University of Colorado

Por su destacada contribución a la invención y desarrollo del reloj de red óptica, que permite realizar pruebas de precisión de las leyes fundamentales de la naturaleza.

________________

Premio Breakthrough 2022 en Matemáticas

Takuro Mochizuki

Kyoto University

Por un trabajo monumental que ha supuesto un gran avance en nuestra comprensión de la teoría de los haces con conexiones planas sobre variedades algebraicas, incluyendo el caso de las singularidades irregulares.

________________

Premio New Horizons 2022 en Física

Suchitra Sebastian

University of Cambridge

Por las mediciones electrónicas y magnéticas de alta precisión que han cambiado profundamente nuestra comprensión de los superconductores de alta temperatura y los aislantes no convencionales.

________________

Alessandra Corsi

Texas Tech University

Gregg Hallinan

California Institute of Technology

Mansi Manoj Kasliwal

California Institute of Technology

Raffaella Margutti

University of California, Berkeley

Por su liderazgo en el establecimiento de las bases para las observaciones electromagnéticas de las fuentes de ondas gravitacionales, y por su liderazgo en la extracción de rica información de la primera colisión observada de dos estrellas de neutrones.

________________

Dominic Else

Harvard University

Vedika Khemani

Stanford University

Haruki Watanabe

The University of Tokyo

Norman Y. Yao

University of California, Berkeley

Por su trabajo teórico pionero en la formulación de nuevas fases de la materia cuántica no equilibrada, incluidos los cristales de tiempo.

________________

Premio New Horizons 2022 en Matemáticas

Aaron Brown

Northwestern University

Sebastian Hurtado Salazar

University of Chicago

Por su contribución a la demostración de la conjetura de Zimmer.

________________

Jack Thorne

University of Cambridge

Por sus contribuciones transformadoras en diversas áreas de la teoría algebraica de los números, y en particular por la demostración, en colaboración con James Newton, de la automorfía de todas las potencias simétricas de una nueva forma modular holomórfica.

________________

Jacob Tsimerman

University of Toronto

Por su destacado trabajo en la teoría analítica de los números y la geometría aritmética, incluidos los avances en las conjeturas de André-Oort y Griffiths.

________________

Premio Maryam Mirzakhani New Frontiers 2022

Sarah Peluse

Institute for Advanced Study and Princeton University (PhD Stanford University 2019)

Por sus contribuciones a la combinatoria aritmética y a la teoría analítica de los números, especialmente en lo que respecta a los patrones polinómicos en conjuntos densos.

________________

Hong Wang

University of California, Los Angeles (PhD MIT 2019)

Por los avances en la conjetura de restricción, la conjetura de suavización local y los problemas relacionados.

________________

Yilin Wang

MIT (PhD ETH Zürich 2019)

Por un trabajo innovador y de gran alcance sobre la energía de Loewner de las curvas planas.

________________

Acerca del Premio Breakthrough

Por décimo año, el Premio Breakthrough, reconocido como "Oscars de las Ciencia", reconoce a los mejores científicos del mundo. Cada premio es de 3 millones de dólares y se presenta en los campos de las Ciencias de la Vida , Física Fundamental (uno por año) y Matemáticas (uno por año). Además, se entregan hasta tres Premios New Horizons en Física, hasta tres New Horizons en Matemáticas y hasta tres Premios Maryam Mirzakhani New Frontiers a los nuevos investigadores cada año. Los premiados asisten a una ceremonia de gala diseñada para celebrar sus logros e inspirar a la próxima generación de científicos. Como parte del programa de ceremonias, también participan en un programa de conferencias y charlas.

Los Premios Breakthrough fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Yuri y Julia Milner, y Anne Wojcicki. Los Premios han sido patrocinados por las fundaciones personales establecidas por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Jack Ma, Yuri y Julia Milner y Anne Wojcicki. Los Comités de Selección compuestos por anteriores premiados del Premio Breakthrough en cada campo eligen a los ganadores. La información sobre el Premio Breakthrough está disponible en breakthroughprize.org.

SOURCE The Breakthrough Prize