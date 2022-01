Anunciados os ganhadores do Prêmio Japan Prize de 2022

TÓQUIO, 25 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Japan Prize Foundation anunciou, em 25 de janeiro, os ganhadores do Japan Prize de 2022. A Professora Katalin Kariko (Hungria/EUA) e o Professor Drew Weissman (EUA) são covencedores do Japan Prize na área de "materiais e produção", e o Professor Christopher Field (EUA) recebeu o Japan Prize na área de "produção biológica, ecologia/meio ambiente".

Com o prêmio deste ano, Kariko e Weissman estão sendo reconhecidos por sua pesquisa pioneira que contribuiu para o desenvolvimento de vacinas de mRNA, e Field está sendo reconhecido por suas contribuições excepcionais para a estimativa da produtividade biosférica global e para a ciência das mudanças climáticas utilizando fórmulas avançadas baseadas na observação.

Este ano, a fundação pediu a aproximadamente 15.500 cientistas e engenheiros de destaque de todo o mundo que indicassem pesquisadores que trabalham nas áreas deste ano e recebeu 208 indicações na área de materiais e produção e 138 indicações para a área de produção biológica, ecologia/meio ambiente. Os ganhadores deste ano foram selecionados a partir desse total de 346 candidatos.

Sobre o Japan Prize

A criação do Japan Prize foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico no mundo todo. Com o apoio de várias doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Cabinet Office em 1983.

O Japan Prize é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que tenham realizado conquistas criativas e significativas que ajudaram no progresso de suas áreas e que tenham contribuído significativamente para a promoção da paz e da prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores em todas as áreas da ciência e tecnologia são elegíveis para o prêmio, com duas áreas selecionadas todos os anos de acordo com as tendências atuais no desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, um indivíduo em cada área é reconhecido com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Toda cerimônia de premiação conta com a presença dos atuais imperador e imperatriz, de chefes dos três ramos do governo e de outros funcionários relacionados, além de representantes de vários outros elementos da sociedade.

FONTE Japan Prize Foundation

