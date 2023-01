Anunciados os ganhadores do Prêmio Japão 2023

TÓQUIO, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Fundação Prêmio Japão anunciou os vencedores do Prêmio Japão 2023 em 24 de janeiro de 2023. O Prof. Masataka Nakazawa e o Sr. Kazuo Hagimoto, ambos do Japão, são co-vencedores do Prêmio Japão nas áreas de eletrônica, informação e comunicação, e o Prof. Gero Miesenboeck da Áustria e o Prof. Karl Deisseroth dos Estados Unidos são co-vencedores do Prêmio Japão na área de Ciências da Vida.

- Campos de eletrônica, informação e comunicação

Prof. Masataka Nakazawa

Sr. Kazuo Hagimoto

- Campo de Ciências da Vida

Prof. Gero Miesenboeck

Prof. Karl Deisseroth

Para o Prêmio Japão deste ano, o Prof. Nakazawa e o Sr. Hagimoto estão sendo reconhecidos por suas contribuições distintas para a rede global de fibra óptica de longa distância e alta capacidade por meio do desenvolvimento de amplificador óptico bombeado a laser de semicondutores, enquanto o Prof. Miesenboeck e o Prof. Deisseroth estão sendo reconhecidos pelo desenvolvimento de métodos que utilizam proteínas de membrana sensíveis à luz geneticamente endereçáveis para desvendar funções do circuito neural.

Para o Prêmio Japão 2023, a Fundação pediu a aproximadamente 15.500 cientistas e engenheiros de destaque de todo o mundo para indicar pesquisadores que trabalham nas áreas deste ano. Ela recebeu 123 indicações nas áreas de eletrônica, informação e comunicação e 204 indicações para a área de Ciências da Vida. Os ganhadores deste ano foram selecionados desse total de 327 candidatos.

Sobre o Prêmio Japão

A criação do Prêmio Japão em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. Com o apoio de várias doações, a Fundação Prêmio Japão recebeu o endosso do Cabinet Office em 1983.

O Prêmio Japão é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo, que fizeram conquistas criativas e dramáticas que ajudam a progredir em suas áreas e contribuem significativamente para a realização da paz e da prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores em todas as áreas da ciência e tecnologia são elegíveis para o prêmio, com duas áreas selecionadas todos os anos de acordo com as tendências atuais no desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, um indivíduo em cada área é reconhecido com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a presença dos atuais Imperador e Imperatriz, chefes dos três ramos do governo e outros funcionários relacionados e representantes de vários outros elementos da sociedade.

FONTE Japan Prize Foundation

