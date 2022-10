Anunciados os vencedores do concurso global da indústria de frutos do mar "F3 Challenge"

Os carnívoros, que são os maiores consumidores de farinha e óleo de peixe, foram o foco do concurso da indústria

SEATTLE, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O "F3 — Future of Fish Feed" anunciou hoje que a Star Milling Co, a Empagran e a Jiangsu Fuhai Biotech Co, Ltd, três fabricantes de ração animal, receberam um prêmio de 100 mil dólares cada no concurso "F3 Challenge - Carnivore Edition". O "F3 Challenge" é o principal concurso da indústria mundial de frutos do mar para promover inovações no desenvolvimento e comercialização de rações para aquicultura livres de farinha e óleo de peixe para eliminar a presença de peixes selvagens nas rações de aquicultura.

Vencedores do "F3 Challenge" (da esquerda para a direita) Kevin Fitzsimmons, professor da Universidade do Arizona, Paul Cramer, vice-presidente e gerente geral da Star Milling Co., Pablo Intriago, consultor técnico da Empagren, Jorge Torres, diretor de desenvolvimento de negócios da Veramaris e Zhijun Hu, CEO da Jiangsu Fuhai Biotech Co., Ltd. (PRNewsfoto/F3 - Future of Fish Feed)

"Parabenizamos todos os concorrentes que aceitaram o desafio apesar das recentes adversidades e rupturas na cadeia de suprimentos", disse Kevin Fitzsimmons, professor da Universidade do Arizona e presidente do F3 Challenge, durante uma cerimônia especial na conferência GOAL da Global Seafood Alliance. "O trabalho árduo e a flexibilidade desses fabricantes valeram a pena."

Todos os anos na produção global de alimentos, cerca de 16 milhões de toneladas métricas de peixes selvagens são capturadas exclusivamente para uso como farinha e óleo de peixe. A aquicultura agora oferece mais da metade dos frutos do mar do mundo e é o consumidor dominante desses peixes ricos em óleo, como sardinhas, anchovas e menhaden, chamados de "peixes forrageiros". A produção de ração é a principal atividade nas fazendas de aquicultura.

Os prêmios foram concedidos em cada uma das três categorias (salmonídeos, camarões e outras espécies carnívoras) ao concorrente que produziu e vendeu a ração mais "livre de peixe" produzida sem peixe selvagem ou qualquer ingrediente de animais marinhos.

Sobre os vencedores:

A empresa norte-americana Star Milling Co. venceu por sua ração à base de plantas não transgênicas que contém algas ricas em ômega-3 DHA e óleo de linhaça saudável para trutas arco-íris.

venceu por sua receita vegetariana Veramaris rico em ômegas EPA e DHA para o camarão branco do Pacífico. A chinesa Jiangsu Fuhai Biotech utiliza seu exclusivo Fatide®, com soja integral descascada e fermentada com micróbios e enzimas para a ração de robalos de boca grande.

A Dainichi Corporation, sediada no Japão, recebeu um prêmio de menção honrosa de 25 mil dólares por sua revolucionária ração para o pargo vermelho.

Mais de três milhões de quilos de ração foram vendidos em todas as categorias de frutos do mar durante o concurso que durou cerca de 16 meses e mais de 95 milhões de peixes forrageiros foram poupados de serem usados em ração animal.

O "F3 - Future of Fish Feed" assegura uma maior segurança alimentar global, reduzindo a dependência da indústria da aquicultura da farinha e do óleo de peixe para uma cadeia de fornecimento à prova de futuro.

O próximo "F3 Challenge" terá foco em palatantes e será anunciado no início de 2023.

