Anúncio da Aon realizado sob as normas reguladoras irlandesas

LONDRES, 6 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Aon plc (NYSE: AON) (a "Empresa") comenta a especulação recente da mídia referente à companhia Willis Towers Watson.

A Empresa confirma que se encontra em fase inicial de deliberação para a combinação de negócios com a totalidade acionária com a companhia Willis Towers Watson. A Empresa enfatiza que, no corrente momento, a avaliação de uma potencial transação está em fase preliminar não havendo certeza de que ocorrerá uma transação, ou a forma ou termos nos quais tal transação será realizada.

Um anúncio adicional será feito no momento devido, se apropriado.

De acordo com a Norma 2.4 das Normas Irlandesas da Aquisição de Controle, a Aon se reserva o direito de variar a forma e/ou a combinação da deliberação descrita nesse anúncio.

Sobre a Aon

A Aon plc (NYSE: AON) (plc - public limited company) é uma empresa líder global em serviços profissionais fornecendo uma ampla gama de soluções para riscos, aposentadoria e saúde. Nossos 50.000 associados em 120 países proporcionam resultados para clientes utilizando análises e dados proprietários para o fornecimento de insights que reduzem a instabilidade e aprimoram o desempenho.

Declarações prospectivas

O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definição do termo pela Lei da Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Essas declarações prospectivas baseiam-se nas opiniões da administração, assim como nos pressupostos e nas informações atualmente disponíveis à mesma. Quando usadas nesse comunicado de imprensa, as palavras "acreditar", "prever", "estimar", "esperar", "pretender", "projetar", "planejar" e outras expressões semelhantes, e o uso de datas futuras destinam-se a identificar as declarações prospectivas. Apesar de acreditar que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, a gestão não garante que essas expectativas sejam comprovadamente corretas. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam concretamente diferentes daqueles nelas previstos. Os fatores incluem, entre outros, a possibilidade de que uma transação não seja realizada e/ou uma oferta não seja feita, a não obtenção de aprovações de acionistas ou reguladoras necessárias, ou o financiamento requerido, ou o cumprimento de qualquer outra condição para uma transação potencial, efeitos negativos no preço de mercado de nossas ações ordinárias Classe A e em nossos resultados operacionais por quaisquer razões, incluindo, entre outras, devido ao não fechamento de uma transação, à não obtenção dos benefícios esperados de uma transação, aos efeitos negativos de um anúncio, à consumação ou não consumação de uma transação no preço de mercado de nossas ações ordinárias Classe A, aos custos significativos da transação e/ou ao passivo desconhecido e às condições econômicas gerais e da empresa que afetam as companhias combinadas após uma transação. Recomenda-se que não se confie indevidamente em declarações prospectivas que se referem apenas à data em que foram executadas. Essas declarações estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições.

Parte ou a totalidade de nossas declarações prospectivas podem ser imprecisas, não havendo garantia do desempenho da Aon. Os fatos identificados acima não são completos. A Aon e suas subsidiárias operam em um ambiente empresarial dinâmico no qual novos riscos podem surgir frequentemente. Informações adicionais relacionadas à Aon e suas empresas, inclusive fatores que podem afetar potencial e concretamente os resultados financeiros da Aon, estão contidas nos registros da Aon arquivados na SEC. Consulte nosso relatório anual no formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2018 e documentos adicionais registrados na SEC para uma apresentação mais completa sobre esses e outros riscos e incertezas aplicáveis aos negócios da Aon. Esses fatores podem ser revistos ou suplementados em relatórios subsequentes. A Aon não tem nenhuma obrigação, e nega explicitamente a obrigação de atualizar ou alterar qualquer declaração realizada periodicamente, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Informações adicionais

Esse documento tem apenas fins informativos e não representa uma oferta para a venda, um convite para a adesão de compra, ou compra ou troca, de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de votos ou aprovação em qualquer jurisdição, não devendo haver venda, emissão, troca ou transferência de valores mobiliários referidos nesse documento em qualquer jurisdição em contravenção das leis aplicáveis. Sujeita a desenvolvimentos futuros, a Aon pode executar uma declaração de registro e/ou uma declaração de procuração na SEC em conexão com uma combinação de negócios. Acionistas da Willis Towers Watson e/ou da Aon devem ler estes registros, e quaisquer outros executados pela Aon na SEC em conexão com a combinação de negócios pois estes contêm informações importantes. Estes documentos, se e quando registrados, assim como outros registros públicos da Aon na SEC podem ser obtidos gratuitamente no website da SEC em www.sec.gov e no website da Aon em ir.aon.com.

Esse anúncio foi preparado de acordo com a lei inglesa e irlandesa, e a Norma 2.4 das Normas Irlandesas de Aquisição de Controle, sendo que as informações divulgadas não podem ser as mesmas das preparadas conforme as leis de jurisdições fora da Inglaterra ou da Irlanda. A Empresa ressalta que, nesse ponto, a avaliação de uma transação potencial está em fase preliminar, não havendo certeza da existência de qualquer oferta e da forma ou termos sob os quais qualquer oferta possa ser feita. Esse anúncio não representa uma firme intenção de se fazer uma oferta sob a Norma 2.5 da Lei Irlandesa do Painel de Aquisição de Controle, 1997, Regras de Aquisição de Controle 2013 e não há qualquer certeza de que uma oferta será feita.

Uma cópia desse anúncio estará disponível em www.aon.com. O conteúdo do website referente a esse anúncio não está incorporado e não faz parte integrante desse anúncio.

Esse anúncio não se destina e não representa, constitui ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de uma oferta para comprar, ou em princípio, adquirir, subscrever, vender ou liquidar quaisquer valores mobiliários relativos a esse anúncio ou outros. A distribuição desse anúncio em jurisdições fora da Irlanda ou do Reino Unido podem ser restritas por lei e, portanto, indivíduos em posse desse anúncio devem informar-se sobre tais restrições e obedecê-las. O não cumprimento das restrições pode constituir uma violação das leis dos valores mobiliários de tal jurisdição.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os diretores da Aon plc são responsáveis pelas informações contidas nesse anúncio. Conforme o conhecimento e convicção dos diretores (que tomaram todas as precauções devidas para que isso seja garantido), as informações contidas nesse anúncio estão de acordo com os fatos e não omitem nada que possa afetar o significado das mesmas.

REQUISITOS PARA DIVULGAÇÃO SOB AS NORMAS IRLANDESAS DE AQUISIÇÃO DE CONTROLE

Um interessado (conforme definido nas Normas Irlandesas de Aquisição de Controle) em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários correspondentes da Aon plc ou da Willis Towers Watson plc podem possuir deveres de divulgação sob a Norma 8.3 das Normas Irlandesas de Aquisição de Controle, em vigor a partir da data desse anúncio. Tais divulgações devem ser feitas publicamente até 3h30m (horário de Nova York) em respeito aos valores mobiliários correspondentes da Aon plc e da Willis Towers Watson plc no dia útil a seguir da data da transação. O requisito continuará até o encerramento do período da oferta. Se dois ou mais indivíduos cooperarem com base em qualquer acordo, explicita ou implicitamente, oralmente ou por escrito, para adquirir um interesse nos valores mobiliários correspondentes da Aon plc ou da Willis Towers Watson plc, estes serão considerados um único indivíduo para os fins da Norma 8.3 das Normas Irlandesas de Aquisição de Controle. Sob a Norma 8.1 das Normas Irlandesas de Aquisição de Controle, todas as transações em valores mobiliários correspondentes da Willis Towers Watson plc realizadas pela Aon plc, ou valores mobiliários da Aon plc realizadas pela Willis Towers Watson plc, ou por qualquer parte agindo em conjunto com qualquer uma das empresas devem ser também divulgadas até no máximo 12h (horário de Nova York) em relação aos valores mobiliários correspondentes da Aon plc e da Willis Towers Watson plc no dia útil após a data da transação pertinente. Interesses nos valores mobiliários elevam-se, em resumo, quando um indivíduo tem uma longa exposição econômica, seja condicional ou absoluta, às alterações no preço dos valores mobiliários. Especificamente, um indivíduo será considerado como tendo interesse devido à posse ou controle de valores mobiliários, ou em virtude de qualquer opção em respeito a, ou derivativos referenciados em valores mobiliários. Os termos usados nesse parágrafo devem ser lidos segundo o significado dado a estes termos nas Regras Irlandesas da Aquisição de Controle. Em caso de qualquer dúvida quanto ao seu dever de divulgar transações sob a Norma 8, consulte o website do Painel Irlandês de Aquisição de Controle acessando www.irishtakeoverpanel.ie ou contate o Painel Irlandês de Aquisição de Controle no telefone +353 1 678 9020.

